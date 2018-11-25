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    Симеоне: «Атлетико» был близок к победе над «Барселоной»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итог ничьей с «Барселоной» (1:1) в 13-м туре чемпионата Испании.

    «Это был очень тяжелый и плотный матч, давший много пищи для размышлений.

    Ошибка в таких матчах стоит поражения. Мы были близки к победе, но в концовке соперник собрался и свел встречу к ничьей.

    Мы играли в похожем стиле, потому что преследовали похожие цели. Мне понравилось, как сыграла моя команда. Соперник также мог выиграть.

    Коста выходил на матч с дискомфортом в ноге, поэтому позже попросил замену. Надеюсь, забитый гол принесет ему удачу. Он – настоящий зверь, готовый привести команду к победе в каждой игре», – сказал Симеоне.

    Мадридский клуб с 24-мя очками занимает второе место в турнирной таблице. У команды Эрнесто Вальверде на один пункт больше и первая строчка.

    Источник: Football España

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    25.11.2018 13:46
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 ноября 2018, 18:14

      Как говорят в народе "чуть-чуть не считается, и в газете об этом не пишут".

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