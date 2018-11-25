Симеоне: «Атлетико» был близок к победе над «Барселоной»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне подвел итог ничьей с «Барселоной» (1:1) в 13-м туре чемпионата Испании.

«Это был очень тяжелый и плотный матч, давший много пищи для размышлений.

Ошибка в таких матчах стоит поражения. Мы были близки к победе, но в концовке соперник собрался и свел встречу к ничьей.

Мы играли в похожем стиле, потому что преследовали похожие цели. Мне понравилось, как сыграла моя команда. Соперник также мог выиграть.

Коста выходил на матч с дискомфортом в ноге, поэтому позже попросил замену. Надеюсь, забитый гол принесет ему удачу. Он – настоящий зверь, готовый привести команду к победе в каждой игре», – сказал Симеоне.

Мадридский клуб с 24-мя очками занимает второе место в турнирной таблице. У команды Эрнесто Вальверде на один пункт больше и первая строчка.