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    Адвокат бывшей жены Тарасова: «Локомотив» грозит мне судебными разбирательствами»

    Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны, сообщил об обвинениях со стороны руководства московского клуба.

    В октябре экс-супруга обвинила футболиста в невыплате алиментов дочери Ангелине в размере 15-ти миллионов рублей. Тарасов отказался от обвинений, сказав, что сумма автоматически списывается с его счета.

    «Ровно через месяц я получил ответ. Согласно ему, долг образовался из-за того, что бухгалтер бывшей администрации клуба не индексировал алименты. То есть, с одной стороны, руководство «Локомотива» признало, что их работник не индексировал выплаты, с другой — стало утверждать, что клуб не виноват в этом. Странная позиция.

    Кроме того, руководство клуба оскорбил тот факт, что я посчитал финансовое положение «Локомотива» плачевным. Оно уверено, что именно я своими комментариям и интервью в СМИ наношу удар по репутации клуба, а не долг Тарасова по алиментам. Поэтому именно мне грозят судебными разбирательствами», — приводит слова Жорина «СтарХит».

    Источник: «СтарХит»

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    25.11.2018 13:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 ноября 2018, 16:47

      Да спипили денюжки просто.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7558

      серега кашин 25 ноября 2018, 13:41

      санта барбара начилась

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 25 ноября 2018, 13:33

      Правильно грозит, не фиг лесть куда не следует. Твоё мнение, высказанное в СМИ не относится той теме судебного разбирательства, под которой ты подписался.

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