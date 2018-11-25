Адвокат бывшей жены Тарасова: «Локомотив» грозит мне судебными разбирательствами»

Сергей Жорин, адвокат бывшей жены полузащитника «Локомотива» Дмитрия Тарасова Оксаны, сообщил об обвинениях со стороны руководства московского клуба.

В октябре экс-супруга обвинила футболиста в невыплате алиментов дочери Ангелине в размере 15-ти миллионов рублей. Тарасов отказался от обвинений, сказав, что сумма автоматически списывается с его счета.

«Ровно через месяц я получил ответ. Согласно ему, долг образовался из-за того, что бухгалтер бывшей администрации клуба не индексировал алименты. То есть, с одной стороны, руководство «Локомотива» признало, что их работник не индексировал выплаты, с другой — стало утверждать, что клуб не виноват в этом. Странная позиция.

Кроме того, руководство клуба оскорбил тот факт, что я посчитал финансовое положение «Локомотива» плачевным. Оно уверено, что именно я своими комментариям и интервью в СМИ наношу удар по репутации клуба, а не долг Тарасова по алиментам. Поэтому именно мне грозят судебными разбирательствами», — приводит слова Жорина «СтарХит».