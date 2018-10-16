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    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?

    Тарасов: «Алименты автоматически списываются с моего счета. Невозможно, чтобы они не выплачивались»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал ситуацию с бывшей женой Оксаной, которая обвинила его в невыплате 15 миллионов рублей в качестве алиментов.

    «Во-первых, для тех, кто не знает, как выплачиваются алименты, они не передаются в конвертах, по решению суда они автоматически ежемесячно списываются с моего личного счета, как и происходит на протяжении 7 лет. Это к тому, что невозможно не выплачивать их на сегодняшний день.

    Во-вторых, человек, который получает эти алименты, не работает 7 лет, соответственно, не имея работы, человек бы не смог существовать без средств.

    В-третьих, мне не хочется, чтобы за счет меня кто-то получал хайп. Тем более раздувал это все в прессе. На личном фронте у меня все хорошо, в данный момент я живу семьей и домом.

    Что касается долга в размере 15 млн, эта цифра выдумана, этим вопросом занимается мой адвокат. У него есть доверенность, и как он мне по итогу скажет, так и будет.

    А я, повторюсь, сосредоточен на работе, и мне это неинтересно. Это мой последний комментарий на эту тему.

    P. S. Рекомендую перечитать «Сказку о рыбаке и рыбке», чтобы вспомнить, что происходит с жадными людьми», – сказал футболист.

    Ранее сообщалось, что суд ответил отказом на просьбу Тарасова сократить размер долга в четыре раза.

    Источник: Super.ru

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    16.10.2018 01:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 16 октября 2018, 10:26

      Очередная мыльная опера!!

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr 16 октября 2018, 08:39

      Димон, так бабы выходят замуж за футболистов не для того, чтобы работать, а для того, чтобы их деньги тратить.

      0
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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN 16 октября 2018, 08:03

      как то странно - есть приставы - подала в суд и они б всё сдёрнули со счёта...это у них очень быстро и красиво получается...

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      Рейтинг: +18117

      ilichkadr > SPACE TRUCKIN 16 октября 2018, 08:43

      Это только у лохов быстро сдергивают со счета. У продвинутых на поверку из имущества оказывается всего лишь ржавый прицеп от Запорожца.

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      Рейтинг: +1893

      multiscan > SPACE TRUCKIN 16 октября 2018, 10:50

      Вы - большой идеалист! Мне и моей маме один тип не платит уже 15 лет за наезд на машине с нанесением серьёзных травм. Долг возрос в 2 раза с хвостиком. На первом же суде он заявил, что платить не будет. В результате нескольких судов из него вытянули немного, на этом всё закончилось. Он всё это время не работает, сидя на шее жены, имущества, якобы, не имеет. Приставы ничего не делают. А самое главное - не заставляют его работать!

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      Рейтинг: +5506

      SPACE TRUCKIN > multiscan 16 октября 2018, 18:12

      согласен с Вами абсолютно - для простых людей ,где не фигурируют большие суммы,выцарапать даже по решению суда что то,почти нереально...большие суммы - интерес вызывают у всех,включая адвокатов Тарасовых...здесь конкретный случай...я о нём...

      0
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 16 октября 2018, 06:28

      Одно слово-жмот...Суд прав и не надо говорить о продажности судей.его бывшая жена их подкупила что-ли?...

      -1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 16 октября 2018, 06:09

      Тарасов тоже в эту яму падет. Вслед за Глушаковым, Мамаевым, Кокориным, Тигиевым, Башкировым

      -2
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 16 октября 2018, 03:43

      Исполнительный лист работник предоставляет работодателю. Если алименты не перечислялись - то виноват Локомотив.

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      Рейтинг: +589

      lexazenit_89 > mgordeev 16 октября 2018, 07:46

      Согласен ! Деньги автоматом снимаются!!!!!

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