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    Хенесс: «В матче с «Бенфикой» Ковач точно будет тренером «Баварии»

    Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал результат матча 12-го тура Бундеслиги против «Фортуны» (3:3).

    «Мы не можем быть довольны этим матчем. Нужно провести внутреннее обсуждение. Мы не хотим выносить на публику внутренние дела. Факт в том, что мы в сложной ситуации.

    На выходных мы все должны подумать, как нам выйти из этой ситуации.

    Нико Ковач определено будет нашим тренером, когда мы будем играть с «Бенфикой» во вторник. Конечно, мы не спрашиваем игроков о тренере в раздевалке, но мы точно используем несколько следующих дней для того, чтобы понять, что не так и почему мы играем так плохо.

    В нашем футболе нет вдохновения и уверенности», – сказал Хенесс.

    Матч «Бавария» – «Бенфика» пройдет во вторник, 27 ноября. В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенцы занимают пятую строчку.

    Источник: Bulinews

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    25.11.2018 11:31
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 25 ноября 2018, 16:45

      на выходе стоят рибери роббен .. нужно время для новой крови. хватит ли терпения другой вопрос

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 25 ноября 2018, 12:58

      Еще один шанс.

      4
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      Рейтинг: +2909

      zatonn > zigbert 25 ноября 2018, 14:27

      Быть может, последний. Только вот кого на его место?

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:32

      Не знаю условия его контракта и неустойки. Но с Ковачем боссы "Баварии " ошиблись и затянули его отставку, на мой взгляд.

      3
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 25 ноября 2018, 11:53

      если проиграют то может его и попросят

      3
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