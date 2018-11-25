Хенесс: «В матче с «Бенфикой» Ковач точно будет тренером «Баварии»

Президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал результат матча 12-го тура Бундеслиги против «Фортуны» (3:3).

«Мы не можем быть довольны этим матчем. Нужно провести внутреннее обсуждение. Мы не хотим выносить на публику внутренние дела. Факт в том, что мы в сложной ситуации.

На выходных мы все должны подумать, как нам выйти из этой ситуации.

Нико Ковач определено будет нашим тренером, когда мы будем играть с «Бенфикой» во вторник. Конечно, мы не спрашиваем игроков о тренере в раздевалке, но мы точно используем несколько следующих дней для того, чтобы понять, что не так и почему мы играем так плохо.

В нашем футболе нет вдохновения и уверенности», – сказал Хенесс.

Матч «Бавария» – «Бенфика» пройдет во вторник, 27 ноября. В турнирной таблице Бундеслиги мюнхенцы занимают пятую строчку.