Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес прокомментировал ситуацию с возможной отменой ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта». Игру перенесли на два часа после того, как фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус с игроками «Боки». Полиция применила слезоточивый газ.

«Мы не в состоянии [принять участие в матче – прим. «Бомбардира»], нас заставляют играть.

На врача большое давление, но он должен выполнять свою работу. Меня тошнило, у меня жгло горло, у меня болела голова. Это ситуации, которые не должны происходить перед матчем. У нас три игрока не готовы физически.

Президенты КОНМЕБОЛ и ФИФА хотят играть, мы не меняем свое мнение», – сказал Тевес.

Президент КОНМЕБОЛ заявил, что медицинских оснований для отмены матча нет.

UPD 01:42 Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на воскресенье

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