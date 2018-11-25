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    Тевес – о финале Кубка Либертадорес: «Нас заставляют играть, но мы не в состоянии»

    Нападающий «Боки Хуниорс» Карлос Тевес прокомментировал ситуацию с возможной отменой ответного матча финала Кубка Либертадорес против «Ривер Плейта». Игру перенесли на два часа после того, как фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус с игроками «Боки». Полиция применила слезоточивый газ.

    «Мы не в состоянии [принять участие в матче – прим. «Бомбардира»], нас заставляют играть.

    На врача большое давление, но он должен выполнять свою работу. Меня тошнило, у меня жгло горло, у меня болела голова. Это ситуации, которые не должны происходить перед матчем. У нас три игрока не готовы физически.

    Президенты КОНМЕБОЛ и ФИФА хотят играть, мы не меняем свое мнение», – сказал Тевес.

    Президент КОНМЕБОЛ заявил, что медицинских оснований для отмены матча нет.

    UPD 01:42 Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на воскресенье

    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

    Источник: TNT Sports LA

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    25.11.2018 00:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 25 ноября 2018, 12:11

      Требуется Екатерина Лахова, которая напомнит, а каково было в окопах Сталинграда?! :-))) Хотя сама всё больше не по окопам, а по кабинетам КПСС и "ЕдРа"...

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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 25 ноября 2018, 09:04

      Вот это я понимаю, глухомань, а у нас понимаете ли с детьми не ходят, потому что матерятся фанаты..

      0
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      Рейтинг: +108

      fosterwow 25 ноября 2018, 06:13

      mga

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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 25 ноября 2018, 03:43

      Ну, в Европе тоже матч переносили, когда одного из игроков Боруссии Д ранило вследствие взрыва петарды террориста рядом с автобусом.

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      Рейтинг: +1715

      Benifacto 25 ноября 2018, 01:53

      Меня тошнило, у меня рвало горло, у меня болела голова
      знаем мы как вы симулируете, странно как еще никто не в коме!

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      Рейтинг: +138

      Александр Агеев > Benifacto 25 ноября 2018, 09:43

      Посмотреть на тебя,когда попадёшь под слезоточивый газ.Это давление на соперника.Пусть тогда обе команды нанюхаются газа и играют,чтобы быть в равных условиях.

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