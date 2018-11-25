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    КОНМЕБОЛ – о травмах игроков «Боки»: «С медицинской точки зрения нет оснований для отмены матча»

    TNT Sports приводит текст письма президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса, в котором он дал комментарий на тему возможной отмены ответного матча финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс».

    «Я пишу вам, чтобы сообщить о событиях, которые произошли сегодня, когда игроки «Бока Хуниорс» получили поверхностные повреждения кожи верхних конечностей, нижних конечностей, лица, туловища. Также два игрока сообщили о травмах роговицы, которые наши медики не могут подтвердить.

    В этой ситуации мы считаем, что с медицинской точки зрения нет оснований для отмены матча», – говорится в письме.

    Ранее фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус с игроками «Боки». Два футболиста «Боки» находятся в больнице, одному из них осколки от выбитого стекла попали в глаз.

    Матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» начнется в 01:15 по московскому времени.

    UPD 01:42 Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на воскресенье

    Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента

    Источник: TNT Sports LA

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    25.11.2018 00:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1639

      dendiesel 25 ноября 2018, 00:31

      Аргентинцы решили друг друга помутузить)) болела безбашенные придурки!)

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