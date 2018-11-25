Аргентинцы решили друг друга помутузить)) болела безбашенные придурки!)
TNT Sports приводит текст письма президента КОНМЕБОЛ Алехандро Домингеса, в котором он дал комментарий на тему возможной отмены ответного матча финала Кубка Либертадорес между «Ривер Плейтом» и «Бокой Хуниорс».
«Я пишу вам, чтобы сообщить о событиях, которые произошли сегодня, когда игроки «Бока Хуниорс» получили поверхностные повреждения кожи верхних конечностей, нижних конечностей, лица, туловища. Также два игрока сообщили о травмах роговицы, которые наши медики не могут подтвердить.
В этой ситуации мы считаем, что с медицинской точки зрения нет оснований для отмены матча», – говорится в письме.
Ранее фанаты «Ривер Плейта» атаковали автобус с игроками «Боки». Два футболиста «Боки» находятся в больнице, одному из них осколки от выбитого стекла попали в глаз.
Матч «Ривер Плейт» – «Бока Хуниорс» начнется в 01:15 по московскому времени.
UPD 01:42 Финал Кубка Либертадорес. Ответный матч перенесли на воскресенье
Самое жаркое дерби Южной Америки – в финале главного турнира континента
#TNTSports | Las tremendas imágenes de las heridas de Pablo Pérez tras los graves incidentes en la previa de River vs Boca pic.twitter.com/HZtZuLoFxw— TNT Sports LA (@TNTSportsLA) 24 ноября 2018 г.