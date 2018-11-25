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    Примера. «Атлетико» упустил победу над «Барселоной», пропустив в концовке

    «Атлетико» сыграл вничью с «Барселоной» в матче 13-го тура Примеры – 1:1. Гол в составе хозяев забил форвард Диего Коста, у гостей отметился полузащитник Усмане Дембеле.

    Мадридский клуб набрал 24 очка и поднялся на вторую строчку, «Барселона» с 25-ю очками идет первой.

    Атлетико – Барселона – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Коста, 77; 1:1 – Дембеле, 90.

    «Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Роберто (Рафинья, 46), Артур (Дембеле, 80), Видаль (Малком, 85), Месси, Суарес.

    «Атлетико»: Облак, Луис, Люка Эрнандес, Савич, Ариас, Лемар (Витоло, 64), Сауль, Родриго, Коке, Гризманн, Коста (Корреа, 80).

    Предупреждения: Лукас, 39; Гризманн 48; Коста, 71; Родринго, 86; Луис, 87 – Бускетс, 29; Умтити, 71; Рафинья, 90+3.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.11.2018 00:42
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    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 25 ноября 2018, 10:27

      Все шло к победе Атлетико ,но Барса не сдалась и сумела отыграться. Интересный получился матч.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1678

      Патронташ 25 ноября 2018, 09:51

      Тер Штеген после двойных сейвов-спасений теперь стал голимые мячи пропускать. Гол Косты ему между ушей полностью на совести вратаря. Ждал от игры большего, чем безуспешное стучание лбом Барсы о железо атлетиковского автобуса. Только последние 15 минут порадовали действом под названием футбол.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 ноября 2018, 08:17

      Да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 25 ноября 2018, 02:03

      Да уж, афиша не подвела, особенно второй тайм.

      1
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