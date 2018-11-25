Примера. «Атлетико» упустил победу над «Барселоной», пропустив в концовке

«Атлетико» сыграл вничью с «Барселоной» в матче 13-го тура Примеры – 1:1. Гол в составе хозяев забил форвард Диего Коста, у гостей отметился полузащитник Усмане Дембеле.

Мадридский клуб набрал 24 очка и поднялся на вторую строчку, «Барселона» с 25-ю очками идет первой.

Атлетико – Барселона – 1:1 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Коста, 77; 1:1 – Дембеле, 90.

«Барселона»: тер Стеген, Семеду, Пике, Умтити, Альба, Бускетс, Роберто (Рафинья, 46), Артур (Дембеле, 80), Видаль (Малком, 85), Месси, Суарес.

«Атлетико»: Облак, Луис, Люка Эрнандес, Савич, Ариас, Лемар (Витоло, 64), Сауль, Родриго, Коке, Гризманн, Коста (Корреа, 80).

Предупреждения: Лукас, 39; Гризманн 48; Коста, 71; Родринго, 86; Луис, 87 – Бускетс, 29; Умтити, 71; Рафинья, 90+3.

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