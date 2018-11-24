Бускетс проведет 500-й матч за «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выйдет в стартовом составе в матче 13-го тура Примеры против «Атлетико».

Эта игра станет для хавбека 500-й за каталонцев. Бускетс – шестой игрок в истории клуба, который достиг такого результата. Больше игр за «Барселону» провели:

324 игры Бускетс провел в Примере, 98 в Лиге чемпионов, 56 в Кубке Испании, 14 в Суперкубке Испании, 5 на клубном чемпионате мира, 3 в Суперкубке УЕФА.

Матч «Атлетико» – «Барселона» начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.