Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Бускетс проведет 500-й матч за «Барселону»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс выйдет в стартовом составе в матче 13-го тура Примеры против «Атлетико».

    Эта игра станет для хавбека 500-й за каталонцев. Бускетс – шестой игрок в истории клуба, который достиг такого результата. Больше игр за «Барселону» провели:

    324 игры Бускетс провел в Примере, 98 в Лиге чемпионов, 56 в Кубке Испании, 14 в Суперкубке Испании, 5 на клубном чемпионате мира, 3 в Суперкубке УЕФА.

    Матч «Атлетико» – «Барселона» начнется в 22:45 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: Mundo Deportivo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.11.2018 22:08
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 