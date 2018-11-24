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    Головин – в стартовом составе «Монако» на матч с «Каном»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 14-го тура Лиги 1 против «Кана».

    В последний раз хавбек выходил на поле 3 ноября в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (0:1). Следующие игры (включая матчи за сборную России) Головин пропустил из-за травмы.

    Матч «Кан» – «Монако» начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный твиттер «Монако»

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    24.11.2018 21:17
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +1426

      VSt 24 ноября 2018, 23:08

      Пока ничья. Перерыв.
      Головин-то класс игры держит. Команда несбалансированная, игры нет.
      Ждем и надеемся на нового тренера

      0
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      Рейтинг: +7558

      серега кашин 24 ноября 2018, 23:03

      очередной позорный матч у монако

      0
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      Рейтинг: +209

      Горький565 24 ноября 2018, 22:13

      Ещё одно доказательство, что счастье не в деньгах.....

      1
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      Рейтинг: +150

      Dimasax74 24 ноября 2018, 22:10

      Не повезло парню, не в то место и не в то время попал

      1
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      Рейтинг: +468

      lipatov32 24 ноября 2018, 22:08

      Купили кусок Г.... распаренный. Удачи))))

      -2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 21:51

      Еще не все потеряно. Удачи Александр.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +185

      Edward52 24 ноября 2018, 21:45

      Головин - 1:0

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +966

      Харченко 24 ноября 2018, 21:37

      Показал бы уже что-нибудь.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 24 ноября 2018, 21:36

      Подробные сообщения уже изрядно надоели. Очевидно, что Головин попал не в ту команду и не в то время.

      1
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      Рейтинг: +6885

      Антибиотик 24 ноября 2018, 21:26

      Саша, удачи тебе. Заработай уже для этой многострадальной команды три очка!

      5
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