Пока ничья. Перерыв.
Головин-то класс игры держит. Команда несбалансированная, игры нет.
Ждем и надеемся на нового тренера
Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 14-го тура Лиги 1 против «Кана».
В последний раз хавбек выходил на поле 3 ноября в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (0:1). Следующие игры (включая матчи за сборную России) Головин пропустил из-за травмы.
Матч «Кан» – «Монако» начнется в 22:00 по московскому времени.
H-1 : Le de l'AS Monaco pour le match de ce soir face à Caen ! pic.twitter.com/36wSWvVBGJ— AS Monaco (@AS_Monaco) 24 ноября 2018 г.