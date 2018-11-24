Полузащитник «Монако» Александр Головин выйдет в стартовом составе на матч 14-го тура Лиги 1 против «Кана».

В последний раз хавбек выходил на поле 3 ноября в матче 12-го тура чемпионата Франции против «Реймса» (0:1). Следующие игры (включая матчи за сборную России) Головин пропустил из-за травмы.

Матч «Кан» – «Монако» начнется в 22:00 по московскому времени.