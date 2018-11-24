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    Смоллинг: «Ощущение, будто мы проиграли. Одно очко или никаких очков для нас без разницы»

    Защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:0).

    «Ощущение, будто мы проиграли. Во многом так и есть. Одно очко или никаких очков для нас без разницы.

    Нам нужно было больше напирать и нужно было реализовать один из моментов. Мы все больше расстраивались, пока игра продолжалась.

    До этой игры мы знали обо всех домашних матчах. Мы знали, что к Рождеству должны быть в топ-4. Мы не можем повторять такого же, что было сегодня. Мы должны сплотиться как команда, все очень расстроены», – сказал Смоллинг.

    «Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает седьмую строчку в таблице.

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    Источник: BBC

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    24.11.2018 21:07
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