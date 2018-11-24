Моуринью: «Разочарование. Мы потеряли два очка, а не набрали одно»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:0).

«Разочарование. Целью было хорошо провести восемь матчей до начала декабря. Мы потеряли два очка, а не набрали одно.

Мы знали, как они закрываются, знали, где было свободное пространство, нам не хватило агрессии или напора, чтобы довести до конца все. Мы дали сопернику время для работы с мячом, мы недостаточно прессинговали. Дали им возможность дышать, расслабиться», – сказал Моуринью.

«Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает седьмую строчку в таблице.