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    Моуринью: «Разочарование. Мы потеряли два очка, а не набрали одно»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал результат матча 13-го тура АПЛ против «Кристал Пэлас» (0:0).

    «Разочарование. Целью было хорошо провести восемь матчей до начала декабря. Мы потеряли два очка, а не набрали одно.

    Мы знали, как они закрываются, знали, где было свободное пространство, нам не хватило агрессии или напора, чтобы довести до конца все. Мы дали сопернику время для работы с мячом, мы недостаточно прессинговали. Дали им возможность дышать, расслабиться», – сказал Моуринью.

    «Манчестер Юнайтед» с 21 очком занимает седьмую строчку в таблице.

    Источник: BBC

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    24.11.2018 20:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +468

      lipatov32 24 ноября 2018, 22:05

      чмо мля, зенит тренируй, мля!!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 21:50

      Сколько можно Жозе.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +966

      Харченко 24 ноября 2018, 21:41

      Главное разочарование МЮ - нынешний тренер.
      Но Моуриньо плевать на это, у него есть защищенный контракт.
      Свою несостоятельность он никогда не признает.

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 24 ноября 2018, 21:35

      спроси у сэра Алекса Фергюсона.!!!... он тебе объяснит и дикцию тебе подправит

      0
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