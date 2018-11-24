Президент Примеры: «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила»

Ясно, что все всё опровергают, а пруф где? Предъявите хотя бы отчёты о проверке. Понимаю, что их подделать не сложно, или вдруг "потерять", но всё же лучше, чем просто пустая болтовня.
Президент Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о публикации Football Leaks, согласно которой защитник «Реала» Серхио Рамос в 2017 году принимал запрещенные препараты.
«Я удивлен этим сообщением. Не сомневаюсь, что «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила.
Я знаю мнение Флорентина Переса по этому вопросу, поэтому уверен, что он не допустил бы чего-то подобного», – сказал Тебас.
Ранее заявление Football Leaks опровергли УЕФА и пресс-служба мадридского клуба.