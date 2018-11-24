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    Президент Примеры: «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила»

    Президент Примеры Хавьер Тебас поделился мнением о публикации Football Leaks, согласно которой защитник «Реала» Серхио Рамос в 2017 году принимал запрещенные препараты.

    «Я удивлен этим сообщением. Не сомневаюсь, что «Реал» и Рамос не нарушали антидопинговые правила.

    Я знаю мнение Флорентина Переса по этому вопросу, поэтому уверен, что он не допустил бы чего-то подобного», – сказал Тебас.

    Ранее заявление Football Leaks опровергли УЕФА и пресс-служба мадридского клуба.

    Источник: Marca

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    24.11.2018 16:19
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 ноября 2018, 19:36

      Ясно, что все всё опровергают, а пруф где? Предъявите хотя бы отчёты о проверке. Понимаю, что их подделать не сложно, или вдруг "потерять", но всё же лучше, чем просто пустая болтовня.

      0
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      Рейтинг: +806

      тигрик 24 ноября 2018, 17:29

      Единственный человек который верит в порядочность Переса

      0
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 24 ноября 2018, 16:28

      До 2017 играл прекрасно, как только колеса кончились, то привоз за привозом

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