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    РПЛ. «Енисей» на выезде победил «Динамо», выиграв впервые с августа

    Встреча 15-го тура чемпионата России «Динамо»«Енисей» завершилась победой гостей со счетом 2:1.

    В составе московского клуба отличился Жоаозиньо, за красноярскую команду забили Михаил Комков и Дмитрий Ятченко.

    Россия. Премьер-лига. 15-й тур

    Динамо (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Комков, 3; 1:1 – Жоаозиньо, 53 (с пенальти); 1:2 – Ятченко, 55.

    Предупреждения: Евгеньев, 25; Тетте, 37; Кардосо, 70; Морозов, 87 – нет.

    Удаления: Морозов, 89 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    24.11.2018 15:58
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 ноября 2018, 05:49

      С победой сибиряки!Сыграли очень прилично.Динамо же продолжает по разным причинам(объективным и нет)лихорадить.Состав вроде бы неплохой,а вот с победами пока что беда бедовая...

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 20:30

      Нельзя сказать что по игре Енисей сильно уступает командам из нижней половины турнирной таблицы. В некоторых матчах им просто не везло. Сегодня они показали пожалуй лучшую игру в сезоне. Жаль Динамо ,ведь они сегодня провели неплохой матч.

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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 24 ноября 2018, 20:13

      так держать ребята..Ахмат следующий!!!)))

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 ноября 2018, 18:54

      Посидел Аленичев в СИЗО, и выиграл! Кока выйдет и тоже всех разнесет. Полезно в тюряге побыть, подумать есть о чем.

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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 24 ноября 2018, 17:49

      Перед зимним перерывом надо искать нового тренера для Динамо или уже решили играть в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +2104

      upiter622 24 ноября 2018, 16:50

      Молодцы!

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 ноября 2018, 16:13

      честно говоря нынешний чемп наш ну очень непредсказуемый всех штормит и болтает в разные стороны у тёти зины еще всё впереди любая может по головке дать

      8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Полная Канистра 24 ноября 2018, 18:55

      Букмекеры зато процыетают. Не странно-ли?

      0
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 24 ноября 2018, 16:11

      Браво Енисей!....неожиданная сенсация))

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > a-rakhmatov 24 ноября 2018, 17:26

      Для меня не сенсация,Енисей показывал приличную игру в предыдущих играх,когда то должно было повезти.

      4
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 24 ноября 2018, 16:10

      Динамо мешки и Хохлов на выход

      3
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Skull_Boy 24 ноября 2018, 17:27

      Динамо весьма прилично играло,не повезло.

      1
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy > александр п 24 ноября 2018, 17:37

      Им уже так 5 игр везет и толку нет

      4
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      Рейтинг: +115

      яцык > александр п 24 ноября 2018, 17:48

      согласен рикошет игра рукой стойка

      1
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      Рейтинг: +254

      Dinamikk > Skull_Boy 25 ноября 2018, 04:59

      Ты вообще знаешь что обозначает понятие мешок, тупорылое школие?

      -1
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy > Dinamikk 25 ноября 2018, 14:21

      Потеряйся тупое быдло

      2
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      Рейтинг: -37

      крокодилов-нильский 24 ноября 2018, 16:07

      прощай ДИМА...! если есть совесть САМ уйдешь...если оставят ТЕБЯ....то ДНО еще не пробито....СТЫДНО....это--------фнл ништяк ....

      1
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