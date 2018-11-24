РПЛ. «Енисей» на выезде победил «Динамо», выиграв впервые с августа

С победой сибиряки!Сыграли очень прилично.Динамо же продолжает по разным причинам(объективным и нет)лихорадить.Состав вроде бы неплохой,а вот с победами пока что беда бедовая...
Встреча 15-го тура чемпионата России «Динамо» – «Енисей» завершилась победой гостей со счетом 2:1.
В составе московского клуба отличился Жоаозиньо, за красноярскую команду забили Михаил Комков и Дмитрий Ятченко.
Россия. Премьер-лига. 15-й тур
Динамо (Москва) – Енисей (Красноярск) – 1:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Комков, 3; 1:1 – Жоаозиньо, 53 (с пенальти); 1:2 – Ятченко, 55.
Предупреждения: Евгеньев, 25; Тетте, 37; Кардосо, 70; Морозов, 87 – нет.
Удаления: Морозов, 89 – нет.