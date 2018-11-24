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    Ханни: «Главное отличие Кононова – он пришел в «Спартак» с большой командой тренеров»

    Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал работу нового главного тренера Олега Кононова.

    «Что изменилось в тренировочном процессе в новым главном тренером? Новый тренер прежде всего знает, чего он хочет. Он пришeл в «Спартак» с хорошей командой тренеров, сейчас мы видим хорошо выстроенную структуру. Это касается тренировок — всe здорово организовано, сначала разминка, потом тактика, потом игровая тренировка. Основной акцент делается на владение мячом и атакующий футбол, это отличает стиль нового тренера от предыдущих.

    Нравится ли нам это больше? Я не хотел сказать, что раньше было хуже, просто основное отличие, что тренерский штаб приходит с большой командой для работы, в этом большое отличие.

    Что касается настроения и командного ужина, то это собрание было инициативой всех игроков, нам нужно стараться оставаться на позитиве. Началась новая глава, страница перевeрнута, поэтому всe наше внимание сфокусировано на следующем матче. Тактика? С первого дня Кононов объясняет наши задачи и какую игру он хочет видеть, постоянно идут какие-то корректировки, лично мне моя задача ясна», — сказал 27-летний алжирец.

    О назначении Кононова стало известно 12-го ноября. Он сменил в должности Рауля Рианчо, который был и.о. главного тренера после отставки Массимо Каррреры в октябре.

    Завтра, 25-го ноября, красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура чемпионата России.

    Источник: Чемпионат

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    24.11.2018 15:31
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +5270

      Каратель 25 ноября 2018, 14:58

      Жополиз в своём репертуаре

      0
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 25 ноября 2018, 03:54

      обычный трёп

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 21:14

      Какой бы не был тренерский штаб, но на поле выходят 11 футболистов. И уже на футбольном поле видно кто есть кто...

      2
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      ...
      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Рубик Докоян 24 ноября 2018, 22:47

      Сейчас в Реале мадридском ТОЖЕ на поле выходят 11 футболистов.
      Причём - НАИЛУЧШИХ футболистов Европы и мира, и что?
      Хотя бы сегодняшний разгром Эйбаром Реала 0-3, когда игроки уже в который раз пешком индифферентно ходили.
      Что, тренер опять не виноват в ТАКОМ отношении игроков к делу?
      В таком случае перед глазами пример Дель Боске.
      Как ТРЕНЕР в РФПЛ он, прямо скажем, был бы мелковат. )))
      Но, как ОТЛИЧНЫЙ ПСИХОЛОГ И МОТИВАТОР для игроков Реала - пять с плюсом!
      Недаром он вошёл в число величайших тренеров за свои достижения как в Чемпионате Испании, так и крупнейших международных турнирах, когда тренировал сборную Испании.
      Просто ПСИХОЛОГУ И МОТИВАТОРУ звание "ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ" ни ФИФА, ни УЕФА как-то не предусмотрело. )))))))))))

      3
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 > derrik2000 24 ноября 2018, 22:59

      Реал три года подряд лигу чемпионов брал, ему положено пешком ходить, мотивации у пацанов нет, выиграли все что могли! А что наш Спартак выиграл, что играть желания нет?

      1
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 24 ноября 2018, 23:13

      А с чего ты взял, что в "Реале" выходят сейчас 11 наилучших футболистов Европы и мира, это кто там такие ?... Я тут как-то просил одного юношу на днях назвать тренеров "Барсы" за последних 10 лет, не гугля в интернете, многих он знает ? Спустя минут 15 он сказал, да их там было всего ничего... ))) Лучший психолог и мотиватор это понятия растяжимые и анализу не поддаются. Тренера видно по игре его команды. Когда говорят это тренерская команда. Когда игроки средней руки, имеют профессиональную выучку, мыслят на поле и творят, как индивидуально так и в коллективных действиях. Утверждаю, что думающим футболистам, как и другим спортсменам в игровых видах спорта с игровым интеллектом, тренер не нужен. Тем более нынешние с их установками и жестами у бровки. Театр одного хренового актёра уже изрядно надоел. В моё время тренеры сидели на лавочке и изредка делали подсказки выбегая к бровке. А пихали в перерыве или делали разбор после игры. И уже к следующей игре делал оргвыводы как тренер и сами игроки извлекали уроки.

      2
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Опорник84 24 ноября 2018, 23:15

      Думаю, что при "новом Дель Боске" игроки Реала не пешком бы по полю ходили, а ИГРАЛИ.
      Мотивационная и психологическая составляющая - важнейший аспект в работе тренера с командами профессионалов.
      В чемпионском для Спартака сезоне не только для печати говорилось о "спартаковской семье". Это было и на деле.
      Потом Каррера всё, что ранее привнёс эмоциональное в Спартак, подрастерял.
      Чья в этом вина - конкретных игроков или Карреры - не знаю, т. к. у меня нет достоверной информации по этому поводу.
      Это только "фантики" себе уже виновных нашли.
      Но факт остаётся фактом: "спартаковской семьи" уже второй год нет! (((
      Если Кононову удастся сплотить игроков и не на один сезон - честь ему и хвала.

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Рубик Докоян 24 ноября 2018, 23:17

      "Утверждаю, что думающим футболистам, как и другим спортсменам в игровых видах спорта с игровым интеллектом, тренер не нужен. Тем более нынешние с их установками и жестами у бровки. Театр одного хренового актёра уже изрядно надоел. В моё время тренеры сидели на лавочке и изредка делали подсказки выбегая к бровке. А пихали в перерыве или делали разбор после игры. И уже к следующей игре делал оргвыводы как тренер и сами игроки извлекали уроки."


      Ну, это точно не про Эмери, Сёмина, Карреру или Газаева. ))))))))))))))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 24 ноября 2018, 23:25

      В моё время они играли, а не тренерами были... ))) А Эмери так в детсад ходил и в начальные классы школы.)))

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > Рубик Докоян 24 ноября 2018, 23:29

      Не пиши больше, пожалуйста, "в моё время".
      Мы как-то выясняли, что "твоё время" и "моё время" - одно и то же. )))

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > derrik2000 24 ноября 2018, 23:34

      Ну так чего тогда приводить примеры по нынешним футболёрам и их тренирующим спецам по установкам на игру ? Выиграют и на пресс-конференции звучит, что сыграли как планировали, команда установку выполнила. Проиграют, всё обратно. Установку на игру не выполнили и т.д.

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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 20:20

      Обрисовал все красиво. Но все же команда одним днем не строится. Это кропотливый тренировочный процесс.

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > zigbert 24 ноября 2018, 20:26

      КОМАНДА-то уже есть и не первый год, а, вот, КОЛЛЕКТИВ...
      Здесь как раз большие проблемы.
      Надеюсь, что - ПОКА.

      4
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      Рейтинг: +101251

      zigbert > derrik2000 24 ноября 2018, 21:16

      Будем надеяться на лучшее. Команда конечно есть ,но у нового тренера конечно будет новое видение , новые схемы и расстановки.

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > zigbert 24 ноября 2018, 21:57

      Я думаю, что все игроки Спартака - мастера.
      Но, вот, быть единым коллективом у них за последние 17 лет только один раз, в позапрошлом сезоне, получилось. Ну, не у них, конечно, а у игроков ФК Спартак Москва ))) (17 лет назад совсем другие игроки были). Сейчас для игроков, как "в начале Карреры" нужна психологическая поддержка и помощь.
      Всегда, постоянно и повсеместно.
      А уж то, что именно ЭТОТ костяк команды ИГРАТЬ В ФУТБОЛ умеет, причём - лучше всех УМЕЕТ, думаю, что ни у кого не вызывает сомнений.

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      zigbert > derrik2000 24 ноября 2018, 22:04

      Сомнения в мастерстве этих игроков нет. Сделать коллектив единомышленников - это и будет задачей тренера и его штаба.

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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > zigbert 24 ноября 2018, 22:13

      Вот ЭТО - ПРАВИЛЬНО!

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 24 ноября 2018, 19:36

      весна покажет, кто где срал

      1
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 24 ноября 2018, 19:26

      Заголовок статьи - ПРОВОКАЦИОННЫЙ!
      Не читая саму статью, можно сколь угодно на этой "ветке" упражняться в остроумии...

      2
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      Рейтинг: +6913

      батог 24 ноября 2018, 19:04

      Ну вот завтра и посмотрим! Удачи!

      4
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 ноября 2018, 17:48

      С удовольствием послушаю Ханни через полгода. Если его раньше не сбагрят.

      3
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      Рейтинг: +1080

      Красный май 24 ноября 2018, 17:36

      Блин, увольте уже трахтенберга, ну не вытягивает этот миллионер совсем. Тексты спродюсированных им вью отдают каким-то нафталином.

      4
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 24 ноября 2018, 17:10

      Стенка на стенку.
      И забегания.

      1
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