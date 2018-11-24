Ханни: «Главное отличие Кононова – он пришел в «Спартак» с большой командой тренеров»

Полузащитник «Спартака» Софьян Ханни прокомментировал работу нового главного тренера Олега Кононова.

«Что изменилось в тренировочном процессе в новым главном тренером? Новый тренер прежде всего знает, чего он хочет. Он пришeл в «Спартак» с хорошей командой тренеров, сейчас мы видим хорошо выстроенную структуру. Это касается тренировок — всe здорово организовано, сначала разминка, потом тактика, потом игровая тренировка. Основной акцент делается на владение мячом и атакующий футбол, это отличает стиль нового тренера от предыдущих.

Нравится ли нам это больше? Я не хотел сказать, что раньше было хуже, просто основное отличие, что тренерский штаб приходит с большой командой для работы, в этом большое отличие.

Что касается настроения и командного ужина, то это собрание было инициативой всех игроков, нам нужно стараться оставаться на позитиве. Началась новая глава, страница перевeрнута, поэтому всe наше внимание сфокусировано на следующем матче. Тактика? С первого дня Кононов объясняет наши задачи и какую игру он хочет видеть, постоянно идут какие-то корректировки, лично мне моя задача ясна», — сказал 27-летний алжирец.

О назначении Кононова стало известно 12-го ноября. Он сменил в должности Рауля Рианчо, который был и.о. главного тренера после отставки Массимо Каррреры в октябре.

Завтра, 25-го ноября, красно-белые встретятся с «Крыльями Советов» в рамках 15-го тура чемпионата России.