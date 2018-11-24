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    ЦСКА обратился к болельщикам в связи с решением КДК УЕФА

    Пресс-служба ЦСКА опубликовала сообщение болельщикам в связи с решением дисциплинарного комитета УЕФА по итогам встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).

    «Дорогие друзья! К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание.

    В пятницу, 23-го ноября, клуб был уведомлен о решении КДК УЕФА наложить на ПФК ЦСКА штраф в размере 44 тысяч евро и частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче нашей команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с «Ромой».

    Наказание условное, испытательный срок — один год.

    Любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически приведет к активации наказания — закрытию трибун и другим жестким санкциям в отношении клуба.

    После четырех сыгранных матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской «Викторией», который пройдет в «Лужниках».

    Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ПФК ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента!» – говорится в публикации.

    Команда Виктора Гончаренко с четырьмя очками занимает третье место в группе G Лиги чемпионов. У «Реала» и «Ромы» по девять, у «Виктории» – одно.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    24.11.2018 15:15
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 25 ноября 2018, 13:01

      вообще надо без зрителей проводить, эта конюшня уже все метро задолбала своими убогими матчами

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2

      bvp-47 25 ноября 2018, 07:49

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      у цска вообще не болельщики,а быдло ,куча гопоты понаехавщей

      -4
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 ноября 2018, 07:07

      Но ничего не сказано за эскалаторы, а так-же за подрезы болельщиков ЦСКА. Значит можно болел Виктории и взбодрить немного. За пределами стадиона.

      -2
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      Рейтинг: +2

      bvp-47 > +50/-50 25 ноября 2018, 07:50

      очередной гопник

      -1
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      Рейтинг: +842

      vovan55 25 ноября 2018, 01:19

      хватит уговаривать, пора браться за уродов серьёзно... вкатывать реальные сроки, пусть на зоне танцуют...штрафовать по настоящему, чтобы убытки возмещали, отлучать от футбола...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 20:52

      Все эти письма на деревню дедушке не возымеют эффекта, если не будет персональной ответственности. Те кто приходят не футбол смотреть, а метать файеры, петарды и прочую хрень. Должны быть вне футбола и отвечать рублём за своё неандертальство...

      8
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    • ...
      Рейтинг: +186

      mnb 95 24 ноября 2018, 18:15

      Хорошо бы ещё и штрафануть, чтоб быстрей дошло!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +595

      тщмек 19 24 ноября 2018, 16:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Вот не пойму, зачем продлевать работу метро до глубокой ночи, если зрителей будет, как на Спартаковской арене, а то и меньше

      -5
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > тщмек 19 24 ноября 2018, 17:48

      Чтобы у КДК УЕФА не было вопросов о возможных
      препятствиях, в части выезда болельщиков со стадиона.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1186

      Argon 24 ноября 2018, 15:55

      100% до одного дибила не дойдет и нагнут весь клуб. К сожалению.

      9
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      ...
      Рейтинг: +2

      bvp-47 > Argon 25 ноября 2018, 07:52

      учи грамматику,ДИБИЛ

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12623

      Вомбат > bvp-47 25 ноября 2018, 12:00

      Зачем обижаете? Он не дебил, а просто неграмотный, как и большинство из нас. Зато одного файера, брошенного на поле в опасной близости от вратаря, достаточно для годичной дисквалификации клуба. Он это понимает, а вы нет.

      0
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      Рейтинг: +1186

      Argon > bvp-47 26 ноября 2018, 13:50

      Чтоб делать замечания другим, научись начинать предложения с заглавной буквы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +796

      Бестолковый 24 ноября 2018, 15:44

      Давайте поддержим свою команду и пронесем на трибуны пиротехнические средства. Покажем что нам пох на решение УЕФА. Придурку с файером отдельный респект!

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +478

      DimonSPM > Бестолковый 24 ноября 2018, 16:09

      а чего минусуете?
      Человек просто с приколом, что называется "от противного" написал.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Бестолковый 24 ноября 2018, 16:47

      Да ты действительно бестолковый.

      0
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > DimonSPM 24 ноября 2018, 17:06

      Пишу как есть. Коли народ придурковатый. Уж сколько народ предупреждали, всё равно в качестве "поддержки своей команды" обязательно или снежок кинут или петарду взорвут. Нынче это называется преданность команде! Бюджет огромный, пусть штрафуют.

      0
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      Рейтинг: +796

      Бестолковый > vladimir-7 24 ноября 2018, 17:06

      Сам дурак!

      0
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      Рейтинг: +853

      FaTeK1945ru > Бестолковый 24 ноября 2018, 17:42

      ...а в КАЗАНИ на матче с Спартаком КДК не нашла виновных в использовании петард,а мы говорим,что США используют двойные стандарты по отношению нас.Не проще ли в зеркало посмотреть???

      1
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      Рейтинг: +2

      bvp-47 > FaTeK1945ru 25 ноября 2018, 07:53

      ПО ОТНОШЕНИЮ ВАС,ДА

      0
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 24 ноября 2018, 15:31

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      Шансы выиграть реал на выезде малы,так что пох..

      -6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Smoking_dog 24 ноября 2018, 16:49

      А ты сиди дома и читай спартаковские разборки в команде.

      4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Smoking_dog 24 ноября 2018, 16:56

      что пох ? на ле тоже? (надеюсь,попадем)..

      2
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