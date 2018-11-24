ЦСКА обратился к болельщикам в связи с решением КДК УЕФА

Пресс-служба ЦСКА опубликовала сообщение болельщикам в связи с решением дисциплинарного комитета УЕФА по итогам встречи 4-го тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Ромой» (1:2).

«Дорогие друзья! К сожалению, поведение отдельных болельщиков нашей команды на домашнем матче группового этапа Лиги чемпионов с итальянской «Ромой» привело к тому, что соответствующими структурами УЕФА на клуб было наложено наказание.

В пятницу, 23-го ноября, клуб был уведомлен о решении КДК УЕФА наложить на ПФК ЦСКА штраф в размере 44 тысяч евро и частично закрыть трибуны на следующем домашнем еврокубковом матче нашей команды за использование болельщиками пиротехники, бросание предметов на поле и блокирование лестничных проходов в ходе домашнего матча с «Ромой».



Наказание условное, испытательный срок — один год.



Любое повторное нарушение, в том числе и использование пиротехники, автоматически приведет к активации наказания — закрытию трибун и другим жестким санкциям в отношении клуба.



После четырех сыгранных матчей наша команда по-прежнему сохраняет шансы выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Во вторник нам предстоит важнейший матч с пльзеньской «Викторией», который пройдет в «Лужниках».



Мы призываем вас прийти на стадион и поддержать нашу команду! Давайте покажем всем, что 12-й игрок ПФК ЦСКА умеет болеть ярко и эмоционально, не нарушая дисциплинарного регламента!» – говорится в публикации.

Команда Виктора Гончаренко с четырьмя очками занимает третье место в группе G Лиги чемпионов. У «Реала» и «Ромы» по девять, у «Виктории» – одно.