«Интер» может включить Шкриньяра и Перишича в сделку по Погба

«Бомбардир» со ссылкой на Tuttosport писал об интересе «Интер» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Согласно Tuttosport, миланский клуб попробует подписать 25-летнего француза в период летнего окна трансферов. В сделку по покупке чемпиона мира могут войти защитник «нерадзурри» Милан Шкриньяр и хавбек Иван Перишич.

В текущем сезоне Погба принял участие в 15-ти матчах всех турниров, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

Согласно ряду СМИ, у француза конфликт с главным тренером Жозе Моуринью.