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    «Интер» может включить Шкриньяра и Перишича в сделку по Погба

    «Бомбардир» со ссылкой на Tuttosport писал об интересе «Интер» к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

    Согласно Tuttosport, миланский клуб попробует подписать 25-летнего француза в период летнего окна трансферов. В сделку по покупке чемпиона мира могут войти защитник «нерадзурри» Милан Шкриньяр и хавбек Иван Перишич.

    В текущем сезоне Погба принял участие в 15-ти матчах всех турниров, забив пять голов и отдав четыре результативные передачи. Transfermarkt оценивает его в 90 миллионов евро.

    Согласно ряду СМИ, у француза конфликт с главным тренером Жозе Моуринью.

    Источник: Tuttosport

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    24.11.2018 14:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 25 ноября 2018, 00:57

      пфффф даром не нужна эта обезьяна !

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