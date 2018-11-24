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    Моуринью: «Знаете, почему Де Хеа критикуют в Испании? Очень влиятельный человек хочет вернуться в сборную»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о критике Давида Де Хеа.

    «Знаете, почему Де Хеа критикуют в Испании? Потому что очень влиятельный человек хочет вернуться в сборную.

    Так или иначе, ему будет очень трудно, потому что в команде уже играет лучший вратарь мира», – сказал Моуринью.

    В ответ на вопрос, о ком говорил Моуринью, португалец сказал, что с этим игроком он выиграл чемпионат.

    С 2010 по 2013 год Моуринью возглавлял «Реал» с Икером Касильясом в составе. Согласно ряду СМИ, тренер и футболист конфликтовали. В июле 2015 года Касильяс перешел в «Порту».

    Касильяс завершил выступления в сборной после Евро-2016, каждый матч на котором в воротах испанцев стоял Де Хеа.

    Источник: Goal

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    24.11.2018 13:41
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 ноября 2018, 21:24

      Маразм прогрессирует у Жозе 7-мильными шагами

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 20:31

      Где играет Касильяс и где Де Хеа для сравнения ?... Статистика это наука, а не просто набор голых цифр для пэтэушников. Кто этого не догоняет поинтересуйтесь статистикой хоккейных вратарей и её методологией. Тогда не будете сравнивать холодное с с зелёным...

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 17:33

      Были и у него хорошие времена ,но сейчас о его игре сказать нечего.

      2
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      Рейтинг: +19

      SeVeRozaa 24 ноября 2018, 16:15

      конечно де хеа уже давно не лучший!!!5 раз подряд лучший игрок команды и 5 раз в команду года АПЛ!это просто дырка,икер касильяс в данный момент конечно поможет сборной испании...

      0
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      Рейтинг: +30

      SvinoPas 24 ноября 2018, 16:05

      Де Хея лучший только в фифа19 и то не факт

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 24 ноября 2018, 15:14

      И здесь интриги! Моур, случаем, не брат Федуна?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 24 ноября 2018, 15:13

      в сборной Испании нет приличных игроков защиты а в МЮ так вообще проходной двор и Де Хеа не может постоянно тащить всех и вся

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne 24 ноября 2018, 14:57

      Икер тащил Испанию... де хея дырка уже

      2
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      Рейтинг: +19

      SeVeRozaa > de bruyne 24 ноября 2018, 16:22

      тащил Ипанию Иньеста,Хави,Давид Вилья

      1
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      Рейтинг: +1409

      Hoahin 24 ноября 2018, 14:39

      Де Хеа уже давно не лучший

      2
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      Рейтинг: +1643

      Psih86 24 ноября 2018, 13:54

      Пару лет назад Де Хеа был одним из лучших в мире,сейчас даже в АПЛ он далеко не лучший...Кстати он таким стал,как гений футбола пришел в МЮ.

      6
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