Моуринью: «Знаете, почему Де Хеа критикуют в Испании? Очень влиятельный человек хочет вернуться в сборную»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился мнением о критике Давида Де Хеа.

«Знаете, почему Де Хеа критикуют в Испании? Потому что очень влиятельный человек хочет вернуться в сборную.

Так или иначе, ему будет очень трудно, потому что в команде уже играет лучший вратарь мира», – сказал Моуринью.

В ответ на вопрос, о ком говорил Моуринью, португалец сказал, что с этим игроком он выиграл чемпионат.

С 2010 по 2013 год Моуринью возглавлял «Реал» с Икером Касильясом в составе. Согласно ряду СМИ, тренер и футболист конфликтовали. В июле 2015 года Касильяс перешел в «Порту».

Касильяс завершил выступления в сборной после Евро-2016, каждый матч на котором в воротах испанцев стоял Де Хеа.