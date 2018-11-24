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    Президент «Урала»: «Если бы добавили еще пару минут, мы бы все равно победили «Локомотив»

    Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) отреагировал на слова главного тренера московской команды Юрия Семина. Специалист остался недоволен судейством, посчитав, что главный арбитр должен был добавить от трех до пяти минут в концовке встречи.

    «Это право Юрия Павловича, но больших остановок в игре не было, на каждую замену дается по 30 секунд, а врачи ни разу на поле не выходили. Конечно, когда проигрываешь, всегда хочется, чтобы добавили больше, но здесь все было по правилам. За две замены добавили минуту, мы ни одной замены не сделали, за счет чего там еще можно было что-то добавлять? Но я думаю, что если бы добавили еще пару минут, мы бы все равно выиграли, так как сегодня был наш день.

    Хоть у нас сегодня не играло несколько ведущих футболистов, тренер никого не менял. У нас был один состав на протяжении матча, любому футболисту было бы тяжело войти в такую игру», – заявил Иванов.

    «Такого еще не было». Семин покинул пресс-конференцию после вопроса о судействе

    Источник: ТАСС

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    24.11.2018 06:47
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 24 ноября 2018, 16:21

      Не спасли бы Локомотив эти лишние минуты.

      4
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 24 ноября 2018, 12:30

      Могли бы и ещё забить... Локомотив не сделал никаких выводов после игры Урала со Спартаком...а зря!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > Старикан 24 ноября 2018, 13:21

      Шпалыч видимо не утруждает себя разбором игр соперников из нижней половины таблицы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4095

      Kollljan 24 ноября 2018, 10:22

      Постой, паровоз, не стучите колёса...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +677

      vodomut 24 ноября 2018, 10:11

      зачёт Тагил рулит

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 24 ноября 2018, 09:16

      Судья замерзл!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 09:05

      Здесь с Ивановым трудно не согласиться. Палыч не там видит причину неудач, как и многие другие при поражениях своих команд.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD 24 ноября 2018, 08:37

      А Парфёнов-то - красавчик ! Урал тащит, как Ростов во времена Бердыева !

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3609

      александр п > MaxRnD 24 ноября 2018, 08:41

      Причём сначала не везло сильно.Но до Бикееча ему пока далеко,одна игра не показатель.

      3
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > александр п 24 ноября 2018, 08:44

      Почему одна ? Там ещё победа над спартачами, да и по статистике в последних играх вообще всё ажурно !

      5
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      Рейтинг: +3609

      александр п > MaxRnD 24 ноября 2018, 08:50

      Спартачи в разброде,а Локо на ходу.Но в любом случае Урал играл на равных,при том ,что состав думаю в три раза дешевле.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sssrspartak 24 ноября 2018, 10:46

      Да нет сейчас авторитетов,Зенит не убедителен,Спартак -кот мешке,Локо - на пределе,ЦСКА -слишком молод.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sssrspartak 24 ноября 2018, 11:45

      Менеджмент лучший в России.Когда то ярцевский Спартак сумел молодёжным составом взять чемпионство.Но тогда соперники послабее были.

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      Рейтинг: +3609

      александр п > sssrspartak 24 ноября 2018, 13:17

      Бесков опередил свою время,сейчас так большинство топов играет.Это был тот случай ,когда из игроков второй лиги и списанных из других клубов был создан великолепный ансамбль.Не то что сейчас ,приходит новый тренер,сразу замени ему пол-команды.Две победы над Реалом помню ,3-1,Радченко два гола положил в Мадриде,и 2-1 в Москве,там бразилец гол забил,Робсон что ли.,а третью подзабыл.

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