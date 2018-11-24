Президент «Урала»: «Если бы добавили еще пару минут, мы бы все равно победили «Локомотив»

Президент «Урала» Григорий Иванов после матча 15-го тура РПЛ с «Локомотивом» (2:1) отреагировал на слова главного тренера московской команды Юрия Семина. Специалист остался недоволен судейством, посчитав, что главный арбитр должен был добавить от трех до пяти минут в концовке встречи.

«Это право Юрия Павловича, но больших остановок в игре не было, на каждую замену дается по 30 секунд, а врачи ни разу на поле не выходили. Конечно, когда проигрываешь, всегда хочется, чтобы добавили больше, но здесь все было по правилам. За две замены добавили минуту, мы ни одной замены не сделали, за счет чего там еще можно было что-то добавлять? Но я думаю, что если бы добавили еще пару минут, мы бы все равно выиграли, так как сегодня был наш день.

Хоть у нас сегодня не играло несколько ведущих футболистов, тренер никого не менял. У нас был один состав на протяжении матча, любому футболисту было бы тяжело войти в такую игру», – заявил Иванов.

«Такого еще не было». Семин покинул пресс-конференцию после вопроса о судействе