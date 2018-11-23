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    «Такого еще не было». Семин покинул пресс-конференцию после вопроса о судействе

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 15 тура РПЛ против «Урала» (1:2) ответил на вопрос о судействе. Сразу после него специалист покинул пресс-конференцию, а перед уходом разводил руками.

    – Как можете оценить сегодняшнее судейство?

    – Оценивать очень сложно. Но один эпизод – могу. Столько замен (три из шести возможных – прим. «Бомбардир») и всего одну минуту добавили. Такого еще не было в чемпионате России. В такой ситуации прибавляют от трех до пяти.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2018 23:45
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 24 ноября 2018, 13:25

      Старость не радость, вот и ЮП разучился считать до трех. 1 и 3 попутал.

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 24 ноября 2018, 12:51

      Одна замена была во втором тайме. Все по делу. Первая в первом тайме. Вторая в перерыве. О чем речь???

      0
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 24 ноября 2018, 11:53

      если бы дали от трёх ,то и вы могли бы пропустить до трёх..

      0
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      Рейтинг: +3

      Joni 24 ноября 2018, 10:30

      три замены, какие "от трёх до пяти минут"?? максимум две

      0
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 24 ноября 2018, 09:59

      И где теперь Миранчук сопливый?

      1
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      Рейтинг: +6377

      порт 24 ноября 2018, 09:35

      Сопли помещали победить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1970

      Niko 24 ноября 2018, 07:55

      Стареет

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2410

      baden69 24 ноября 2018, 00:52

      т.е. если бы рэф добавил 3-5 минут, то Локомотив гарантированно сумел бы не только сравнять счет, но и выиграть... а 90 минут для этого было мало.

      3
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      Рейтинг: +1597

      Leon_ARS 24 ноября 2018, 00:42

      Пффф, недобавленные минуты виновны?

      2
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 24 ноября 2018, 00:01

      Не сыпь мне соль на рано не говори на взрыв! ))

      0
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