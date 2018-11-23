«Такого еще не было». Семин покинул пресс-конференцию после вопроса о судействе

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 15 тура РПЛ против «Урала» (1:2) ответил на вопрос о судействе. Сразу после него специалист покинул пресс-конференцию, а перед уходом разводил руками.

– Как можете оценить сегодняшнее судейство?

– Оценивать очень сложно. Но один эпизод – могу. Столько замен (три из шести возможных – прим. «Бомбардир») и всего одну минуту добавили. Такого еще не было в чемпионате России. В такой ситуации прибавляют от трех до пяти.