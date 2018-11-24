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    Семин: «Фернандеш остался на скамейке в матче с «Уралом» чисто по спортивным причинам»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заверил, что полузащитник Мануэль Фернандеш остался на скамейке в матче 15 тура РПЛ против «Урала» (1:2) по спортивным причинам.

    Ранее «Бомбардир» писал о финансовых разногласиях португальца и железнодорожников.

    – Фернандеш на скамейке запасных – это спортивное решение или что-то еще?

    – Это чисто спортивное решение, и больше никакого не может быть.

    Источник: Sport24

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    24.11.2018 01:51
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +42

      1986Александр 24 ноября 2018, 19:59

      когда такой разлад, то результата нету! Помирится нужно им! Оба знаю как играть и оба хотят побеждать, но по видимому в каких то взглядах расходятся.

      0
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 24 ноября 2018, 14:23

      Вот и посидел по спортивным причинам на 1:2

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 24 ноября 2018, 11:59

      Началось.....

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 ноября 2018, 08:57

      Во всех клубах недовольных сажают на лавочку исключительно по "спортивному принципу"...

      2
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 24 ноября 2018, 04:49

      Деньги это тоже спортивное решение!

      0
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