Семин: «Фернандеш остался на скамейке в матче с «Уралом» чисто по спортивным причинам»

когда такой разлад, то результата нету! Помирится нужно им! Оба знаю как играть и оба хотят побеждать, но по видимому в каких то взглядах расходятся.
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заверил, что полузащитник Мануэль Фернандеш остался на скамейке в матче 15 тура РПЛ против «Урала» (1:2) по спортивным причинам.
Ранее «Бомбардир» писал о финансовых разногласиях португальца и железнодорожников.
– Фернандеш на скамейке запасных – это спортивное решение или что-то еще?
– Это чисто спортивное решение, и больше никакого не может быть.