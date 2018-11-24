Семин: «Фернандеш остался на скамейке в матче с «Уралом» чисто по спортивным причинам»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин заверил, что полузащитник Мануэль Фернандеш остался на скамейке в матче 15 тура РПЛ против «Урала» (1:2) по спортивным причинам.

Ранее «Бомбардир» писал о финансовых разногласиях португальца и железнодорожников.

– Фернандеш на скамейке запасных – это спортивное решение или что-то еще?

– Это чисто спортивное решение, и больше никакого не может быть.