Football Leaks: в 2017 году допинг-пробы у игроков «Реала» брали клубные врачи. Это запрещено законом

Ресурс Football Leaks продолжает публиковать футбольные расследования. Издание затронуло тему допинга и рассказало о нарушениях, допущенных мадридским «Реалом».
В прошлом году допинг-пробы у сливочных футболистов брали клубные врачи, хотя это запрещено антидопинговым законодательством. Производить манипуляции должны аккредитованные специалисты. УЕФА знает о ситуации и не стал наказывать клуб, сообщает немецкий Spiegel со ссылкой на Football Leaks..
Ранее сообщалось о положительных допинг-пробах Серхио Рамоса.
Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг
Про еще один большой слив Football Leaks – про суперлигу. Обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол. Вот подкаст:
Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.
Football Leaks – это портал, который публикует информацию о различных трансферах и финансовых операциях, используя утечки данных. Его называют аналогом известного проекта WikiLeaks.