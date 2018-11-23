Football Leaks: в 2017 году допинг-пробы у игроков «Реала» брали клубные врачи. Это запрещено законом

Ресурс Football Leaks продолжает публиковать футбольные расследования. Издание затронуло тему допинга и рассказало о нарушениях, допущенных мадридским «Реалом».

В прошлом году допинг-пробы у сливочных футболистов брали клубные врачи, хотя это запрещено антидопинговым законодательством. Производить манипуляции должны аккредитованные специалисты. УЕФА знает о ситуации и не стал наказывать клуб, сообщает немецкий Spiegel со ссылкой на Football Leaks..

Ранее сообщалось о положительных допинг-пробах Серхио Рамоса.

Новые сенсации от Football Leaks: деньги «Зенита», ЛЧ умрет, в топ-клубе есть допинг

Про еще один большой слив Football Leaks – про суперлигу. Обсуждаем турнир, который, возможно, заменит Лигу чемпионов, а заодно поменяет и весь европейский футбол. Вот подкаст:

Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.