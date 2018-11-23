РПЛ. Магнуссон принес ЦСКА победу над «Ахматом»

В матче 15 тура РПЛ ЦСКА играл в гостях против «Ахмата». Победный гол москвичи забили во втором тайме. С передачи Ивана Облякова отличился защитник Хердур Магнуссон.

Благодаря трем очкам армейцы сравнялись с идущим на втором месте «Краснодаром». Впереди у ЦСКА встреча Лиги чемпионов против «Виктории».

Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 0:1 – Магнуссон, 57; 0:2 – Жамалетдинов, 90+7.

«Ахмат»: Городов, Плиев, Мусалов (Мбенгуе, 78), Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Раваннели, Исмаэл, Думбия, Митришев.

ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Чалов (Жамалетдинов, 90+6), Нисимура (Кучаев, 76).

Предупреждения: Иванов, 35; Исмаэл, 86 – Бистрович, 5; Магнуссон, 72; Щенников, 86.

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