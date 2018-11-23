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    РПЛ. Магнуссон принес ЦСКА победу над «Ахматом»

    В матче 15 тура РПЛ ЦСКА играл в гостях против «Ахмата». Победный гол москвичи забили во втором тайме. С передачи Ивана Облякова отличился защитник Хердур Магнуссон.

    Благодаря трем очкам армейцы сравнялись с идущим на втором месте «Краснодаром». Впереди у ЦСКА встреча Лиги чемпионов против «Виктории».

    Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур

    Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 0:1 – Магнуссон, 57; 0:2 – Жамалетдинов, 90+7.

    «Ахмат»: Городов, Плиев, Мусалов (Мбенгуе, 78), Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Раваннели, Исмаэл, Думбия, Митришев.

    ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Чалов (Жамалетдинов, 90+6), Нисимура (Кучаев, 76).

    Предупреждения: Иванов, 35; Исмаэл, 86 – Бистрович, 5; Магнуссон, 72; Щенников, 86.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.11.2018 19:53
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 ноября 2018, 06:18

      "Пионеротряд" им. Гончаренко набрал очень приличный ход!Таким макаром ребята скоро и до "комсомольцев" дорастут.А если серьёзно ,то по хорошему завидую армейским болельщикам что у них такая интересная и яркая команда.Другим нашим грандам стоит поучиться у Гиннера и Гончаренко как стоит вести дела и при покупке легов, и при работе со своей молодёжью.С победой ЦСКА!!!

      5
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      Рейтинг: +93

      Aaisberg 24 ноября 2018, 00:19

      Классный игрок. Летом в Европу уедет.

      0
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      Рейтинг: +9023

      vladik12 24 ноября 2018, 00:04

      Первый гол Магнуссона за ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 ноября 2018, 21:44

      Армейцев с победой. !

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 23 ноября 2018, 21:31

      В начале сезона даже самый злой на Федуна спартаковец не мог предположить,что им придётся догонять ЦСКА!!!

      3
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      Рейтинг: +789

      Jenea83 23 ноября 2018, 21:23

      Гончаренко молодец, с таким составом вроде как... Лучше по игре чем Зенит у которого проблемы, 20 человек основного состава а игры нэт))

      2
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr 23 ноября 2018, 21:10

      В который раз убеждаюсь, что Гончаренко, несмотря на молодость, это супер тренер. Повезло коням и это радует............

      2
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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > ilichkadr 23 ноября 2018, 21:35

      Не понимаю почему и от кого идет минус, если кто-то пост плюсует?

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 23 ноября 2018, 21:04

      У "Ахмата" был по разным причинам наполовину резервный состав, поэтому бросать камни в грозненцев глупо. Они старались, но мало чего получалось.
      Армейцы играли грамотнее, хотя отсутствие Сигурдссона давало о себе знать весь матч. Вот так вписался в состав юный исландец. Но всё равно победили заслуженно и на классе.
      Ждём с нетерпением вторника! И обеспечения ЦСКА себе еврокубковой весны! Пусть и в Лиге Европы, пока это уровень наших команд. Обманывать себя тоже не нужно.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 ноября 2018, 20:47

      Молодняк армейцев играет уверенно, надёжно и набирает командной сыгранности. Есть уверенность, что команда прибавит и будет бороться за попадание в ЛЧ.

      9
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      Рейтинг: +1084

      Jhon1989 23 ноября 2018, 20:34

      Молодцы кони!!! Сейчас главное настроиться на Викторию!

      3
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