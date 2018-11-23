РПЛ. Магнуссон принес ЦСКА победу над «Ахматом»

"Пионеротряд" им. Гончаренко набрал очень приличный ход!Таким макаром ребята скоро и до "комсомольцев" дорастут.А если серьёзно ,то по хорошему завидую армейским болельщикам что у них такая интересная и яркая команда.Другим нашим грандам стоит поучиться у Гиннера и Гончаренко как стоит вести дела и при покупке легов, и при работе со своей молодёжью.С победой ЦСКА!!!
В матче 15 тура РПЛ ЦСКА играл в гостях против «Ахмата». Победный гол москвичи забили во втором тайме. С передачи Ивана Облякова отличился защитник Хердур Магнуссон.
Благодаря трем очкам армейцы сравнялись с идущим на втором месте «Краснодаром». Впереди у ЦСКА встреча Лиги чемпионов против «Виктории».
Чемпионат России. РПЛ. 15-й тур
Ахмат (Грозный) – ЦСКА (Москва) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 0:1 – Магнуссон, 57; 0:2 – Жамалетдинов, 90+7.
«Ахмат»: Городов, Плиев, Мусалов (Мбенгуе, 78), Мохаммади, Анхель, Иванов, Гащенков, Раваннели, Исмаэл, Думбия, Митришев.
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Магнуссон, Бекао, Набабкин, Обляков, Бистрович, Влашич, Чалов (Жамалетдинов, 90+6), Нисимура (Кучаев, 76).
Предупреждения: Иванов, 35; Исмаэл, 86 – Бистрович, 5; Магнуссон, 72; Щенников, 86.