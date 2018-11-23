«Аталанта» разочарована игрой зенитовца Ригони. Хавбека отдадут «Фрозиноне»

В одиночку Ригони Фрозиноне конечно не вытянет, а вот если к нему добавить Дриусси и Краневиттера будет самое то. Особенно для Зенита.
Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони разочаровывает своей игрой тренерский штаб команды. Клуб из Бергамо готов передать арендные права на аргентинца «Фрозиноне», сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.
Вместе с тем клуб из Фрозиноне будет иметь право выкупа принадлежащего «Зениту» футболиста. Стоимость игрока – 15 миллионов евро.
Россияне купили Ригони прошлым летом за 9 миллионов.