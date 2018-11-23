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    «Аталанта» разочарована игрой зенитовца Ригони. Хавбека отдадут «Фрозиноне»

    Полузащитник «Аталанты» Эмилиано Ригони разочаровывает своей игрой тренерский штаб команды. Клуб из Бергамо готов передать арендные права на аргентинца «Фрозиноне», сообщает сайт Джанлуки Ди Марцио.

    Вместе с тем клуб из Фрозиноне будет иметь право выкупа принадлежащего «Зениту» футболиста. Стоимость игрока – 15 миллионов евро.

    Россияне купили Ригони прошлым летом за 9 миллионов.

    Источник: Сайт Джанлуки Ди Марцио

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    23.11.2018 17:44
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 24 ноября 2018, 00:34

      В одиночку Ригони Фрозиноне конечно не вытянет, а вот если к нему добавить Дриусси и Краневиттера будет самое то. Особенно для Зенита.

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      Рейтинг: +12623

      Вомбат 23 ноября 2018, 21:53

      Да уж, вроде бы правдоподобная новость и вдруг такая последняя фраза. Даже Зенит, жутко переплативший за Ригони, отдал за него не 15, а 9 млн евро. После годичного сидения на лавке в Зените и неудачной аренды в Аталанте его цена должна была сильно упасть и составлять не более 5-6 млн.

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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 23 ноября 2018, 21:10

      Что за чушь, 15млн цена всего фрозиноне.

      2
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      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 23 ноября 2018, 20:42

      Замерз стручок...Энергии нет.

      0
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z 23 ноября 2018, 20:41

      Ригони только когда приехал в первые три месяца хорошо играл, дальше закис без Аргентинского танго. Пора домой в Аргентину

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      Рейтинг: +882

      Cromathaar 23 ноября 2018, 20:07

      4 матча, 3 гола, остальное время сидел в запаса. Ну такие себе выводы.

      0
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      Рейтинг: +1248

      KARAT777 23 ноября 2018, 19:56

      по рукам пошел

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 23 ноября 2018, 19:35

      Ну это было и так видно

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 23 ноября 2018, 18:51

      Не удивительно! Зенит скупал (и скупает) весь "ширпотреб"!

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 23 ноября 2018, 18:56

      Дербанят бюджет.Да и кто сказал,что зенитовский менеджмент что то соображает в футболе.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 23 ноября 2018, 18:58

      Я что? Написал, что они в чем-то соображают? Что за реплика "в
      ответку"!

      0
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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 23 ноября 2018, 19:07

      Так они не просто так скупают ширпотреб,карманы при этом не по детски набивают.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 23 ноября 2018, 19:20

      Скажи, на сколько они наварились от Новосельцева, Полоза, Нобоа....? Список могу продолжить!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 23 ноября 2018, 19:26

      Вопрос не ко мне ,думаю с каждой сделки процент имеют.Курочка по зёрнышку клюёт.Но в госкомпаниях воруют по чёрному,это без сомнения.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 23 ноября 2018, 19:58

      Разговор ни о чем! Тебе про Фому, а ты про Ерему! Новосельцев и Полоз в аренде! О каком наваре может быть речь? О каких зернышках? Это вопрос об ослаблении соперника, а не о классном менеджменте! С тобой бесполезно общаться! О споре вообще речи нет!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 23 ноября 2018, 20:01

      Когда Ригони и Краневиттера купили ,кого ослабили?

      1
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      Рейтинг: +64

      Tribunal Z > Serjoga 23 ноября 2018, 20:39

      Поподробней пожалуйста! И назови тех кто не скупал и не скупает ширпотреб.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > александр п 23 ноября 2018, 21:40

      А они их продали и наварились?

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Tribunal Z 23 ноября 2018, 21:41

      Скупают все, но за другие суммы, несоизмеримые с ГАЗПРОМОМ!

      -1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Serjoga 23 ноября 2018, 22:48

      А ты знаешь за какие суммы,тебе платёжки показывали?! Не хвались, балабол!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Serjoga 24 ноября 2018, 08:17

      Клуб обычно в пролёте,навариваются обычно получая комиссионные от агентов от любой сделки.Поэтому покупок по завышенным ценам много ,а пользы от них мало.

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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 23 ноября 2018, 18:38

      Можно и обратно забрать ..играть некому ..пригодится..

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Путник 13 23 ноября 2018, 18:52

      Не возражаю! Толку от него нет никакого!

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