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    Суркис: «Рианчо в «Динамо» провозгласил себя главным тренером. Мы не стали это терпеть»

    Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о работе в команде бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо. Испанец работал в Киеве с 2014 по 2016 годы.

    «Рианчо очень неплохо поработал с Сергеем Ребровым, и было бы сложно отрицать его заслуги — на каком-то этапе он здорово помог. У меня вообще нет и не может быть претензий к нему как к тренеру — но когда он сам себя провозгласил главным тренером и повeл себя соответственно, терпеть это нельзя было.

    Ребров, большой умница, никогда не упускавший возможности выучиться чему-то новому, незнакомому, был и остаeтся для меня главным тренером. И когда Рауль без Реброва пришeл ко мне рассказывать свою программу — кого, как он считает, нужно убрать из команды, он нехорошо поступил именно по отношению к пригласившему его в команду человеку! Нарушил корпоративную этику», – сказал Суркис в интервью украинскому «Футболу».

    В «Спартак» Рианчо пришел летом и больше в команде не работает.

    Источник: Еженедельник «Футбол» (Украина)

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    23.11.2018 16:09
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +7396

      Старикан 23 ноября 2018, 19:00

      Видимо у него стиль работы такой!

      2
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 23 ноября 2018, 18:38

      Ну, что в Спартаке хорошо, то Динамо-Киеву смерть...

      0
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      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 23 ноября 2018, 18:33

      Судя по всему, Федун таких ходоков любит.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 23 ноября 2018, 17:59

      как хорошо что его теперь нету и забыть эти дни что он был на мостике

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 17:33

      Одним словом:"карьерист".

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 ноября 2018, 16:56

      Даже киевляне этого дурачка на куй послали, а мы ещё какое то время ждали.
      Ни чему некоторых наших управленцев история не учит.
      Экологи и футболёры за историей не следят.

      4
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Мары 23 ноября 2018, 17:19

      Так он и нужен был для поражений.
      Прикинь - Карреру увольняют и сразу ставят Кононова. Соответственно, реакция на Кононова была бы не такой, как сейчас. А сейчас, после Рианчи, хоть Слуцкого, лишь бы пользу принёс. Тактика руководства.)))

      9
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      Рейтинг: +23534

      Мары > Владислав Vlad 23 ноября 2018, 17:52

      Очень похоже, что так и есть.

      1
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west > Владислав Vlad 23 ноября 2018, 18:41

      Мысль , конечно, интересная. А что сезон, можно сказать, уже на куй пошёл, это так, мелочи?

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      Ответить
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > vick-north-west 24 ноября 2018, 00:05

      Ну, видимо руководство верит, что с 9-го места можно попасть в ЛЧ.))
      Ведь именно такая теперь задача у Кононова.
      Думаю, что Карреру уже летом хотели сплавить, но у него контракт, да и в ЛЧ могли бы попасть. Ведь замени Карреру и не попади в ЛЧ, то тут же все бы стали говорить, что зря уволили Массимо.
      А Массимо начал сливать балласт в дубль. А в последних трёх матчах забили 8 голов. Не повезло с испанцами, ну и известно, кто привёз голы для АрсеналаТ. Но отставание от ЛЧ места всего 1 очко. А теперь представь - Массимо приводит Спартак к новому чемпионству, (ведь в прошлом сезоне мы начинали ещё хуже, а могли бы и взять чмпионство) КАК его уволить? Контракт заканчивается и болельщики будут требовать продление контракта, а к тому времени он может взять ВСЁ в свои руки.
      Поэтому Измайлов и берёт Каррере в "помощники" Рианчо. А, тем более зная о внутреннем конфликте, проворачивает дело с увольнением Карреры практически без проблем.

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 ноября 2018, 16:46

      Суркис:"Хватит это терпеть!"))

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      Рейтинг: +29203

      JTherry 23 ноября 2018, 16:41

      Суркис: И когда Рауль без Реброва пришeл ко мне рассказывать свою программу - ...солнце обязательно взойдет после грозы!!!

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      Рейтинг: +9023

      vladik12 23 ноября 2018, 16:15

      А Суркис, судя по лозунгам, - жовто-блакитный Жириновский.

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      Рейтинг: +9023

      vladik12 23 ноября 2018, 16:12

      Испанский Наполеон.

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu > vladik12 23 ноября 2018, 16:16

      Скорее,уж,просто дурачок. Наполеон,почти всю Европу,на колени поставил.

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