Суркис: «Рианчо в «Динамо» провозгласил себя главным тренером. Мы не стали это терпеть»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис рассказал о работе в команде бывшего тренера «Спартака» Рауля Рианчо. Испанец работал в Киеве с 2014 по 2016 годы.

«Рианчо очень неплохо поработал с Сергеем Ребровым, и было бы сложно отрицать его заслуги — на каком-то этапе он здорово помог. У меня вообще нет и не может быть претензий к нему как к тренеру — но когда он сам себя провозгласил главным тренером и повeл себя соответственно, терпеть это нельзя было.

Ребров, большой умница, никогда не упускавший возможности выучиться чему-то новому, незнакомому, был и остаeтся для меня главным тренером. И когда Рауль без Реброва пришeл ко мне рассказывать свою программу — кого, как он считает, нужно убрать из команды, он нехорошо поступил именно по отношению к пригласившему его в команду человеку! Нарушил корпоративную этику», – сказал Суркис в интервью украинскому «Футболу».

В «Спартак» Рианчо пришел летом и больше в команде не работает.