Семак: «Зенит» оштрафовал Паредеса и Дриусси. Они восприняли это адекватно»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб применил штрафные санкции к нападающему команды Себастьяну Дриусси и полузащитнику Леандро Паредесу. Футболисты получили красные карточки в матчах 11-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) и 13-го тура с «Ахматом» (1:0) соответственно.

«У Паредеса не было никакого умысла при удалении. Это скорее неаккуратность. Это касается и Дриусси. Они были оштрафованы. На этом санкции закончились. Будем следить за ними. Наказание было по делу. Ребята адекватно все восприняли», – сказал Семак.