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    Семак: «Зенит» оштрафовал Паредеса и Дриусси. Они восприняли это адекватно»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, что клуб применил штрафные санкции к нападающему команды Себастьяну Дриусси и полузащитнику Леандро Паредесу. Футболисты получили красные карточки в матчах 11-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1) и 13-го тура с «Ахматом» (1:0) соответственно.

    «У Паредеса не было никакого умысла при удалении. Это скорее неаккуратность. Это касается и Дриусси. Они были оштрафованы. На этом санкции закончились. Будем следить за ними. Наказание было по делу. Ребята адекватно все восприняли», – сказал Семак.

    Источник: Sport24

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    23.11.2018 14:22
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 23 ноября 2018, 18:49

      А что с Кокориным, контракт расторгнут? Или как суд решит?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 23 ноября 2018, 18:44

      Смотря какой штраф..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +495

      Олег Колесов 23 ноября 2018, 16:49

      Богданыч,гони к чертовой матери.Подставят при первой-же возможности.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 16:01

      Штраф - действенная мера.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +431

      Dimon013 23 ноября 2018, 15:28

      Даже не заметят этот штраф)

      1
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      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > Dimon013 23 ноября 2018, 16:18

      Никогда не замечал, что богатые люди с меньшей охотой расстаются с деньгами?.. В любом случае всё лучше, чем пальцем погрозить.)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 15:10

      Судей надо было оштрафовать. Ни за что удалили. Почему только к игрокам Зенита такие придирки?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 23 ноября 2018, 14:54

      Гораздо интереснее как Кокорина оштрафовали за удаление на полсезона

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 23 ноября 2018, 14:41

      Умысла не было, но оштрафовали. Страшно подумать, что бы с ними сделало руководство, если б они удалились с умыслом.

      6
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      Рейтинг: +3795

      serppion > Eddyson 23 ноября 2018, 16:43

      А если по предварительному сговору - убили бы обоих!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 23 ноября 2018, 14:33

      Без компота и компьютера?
      Вот звери.

      1
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