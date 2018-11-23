Черчесов стал героем нового номера Esquire

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем декабрьского номера российского издания журнала Esquire.

Картинку обложки номера с фотографией специалиста выложил в инстаграме главный редактор журнала Сергей Минаев.

«В декабрьском номере рассказываем о том, как Станислав Черчесов впервые за тридцать лет вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ», – написал Минаев.

В июне 2017 года героем выпуска Esquire стал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.