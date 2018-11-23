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    Черчесов стал героем нового номера Esquire

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов стал героем декабрьского номера российского издания журнала Esquire.

    Картинку обложки номера с фотографией специалиста выложил в инстаграме главный редактор журнала Сергей Минаев.

    «В декабрьском номере рассказываем о том, как Станислав Черчесов впервые за тридцать лет вытащил нашу сборную в 1/4 финала ЧМ», – написал Минаев.

    В июне 2017 года героем выпуска Esquire стал бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера.

    Источник: Инстаграм Сергея Минаева

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    23.11.2018 13:10
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 23 ноября 2018, 16:56

      Надеюсь его в скором времени уволят ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 ноября 2018, 16:28

      Пазорники!!! Без жидовских денег тяжело выигрывать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +306

      Bobafett 23 ноября 2018, 15:54

      Усатый крут)

      -1
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      Рейтинг: +1426

      VSt 23 ноября 2018, 15:39

      Злопыхатели в комментариях упражняются в изливании желчи.
      А между тем, сборная на ЧМ смотрелась очень прилично. И не только в группе.
      И с испанцами - нога Акинфеева, это конечно повезло. Но до этого везения было 120 минут игры.
      И с хорватами смотрелись очень убедительно, и счет сравнивали.
      При этом, конечно же уровень футбола в стране очень низкий, тут злопыхатели правы. НА одну сборную игроков наскребли. Но заменять уже вообще некем, что показали игры со Шведами.
      К сожалению, подготовка к ЧМ свелась к освоению бюджетов на строительство стадионов и ничего толком не сделано для развития футбола, как такого.

      1
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      ...
      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > VSt 23 ноября 2018, 18:26

      До ноги Акинфеева мы отбивались 120 минут, стояли насмерть как 28 панфиловцев под Москвой. Согласен, что с хорватами смотрелись очень прилично, но где через 4 месяца после ЧМ мы и хорваты?

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      Рейтинг: +257

      Swamp_07 23 ноября 2018, 15:27

      Две игры разница 0-5 а лучший снайпер чемпионата сидит на скамейке обживается так сказать по Черчесову! А в СМИ что закажут,то и напишут!

      1
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 23 ноября 2018, 15:15

      -Вытащил , звучит как то неадекватно ,ежель суть была похвалить Черчеса.
      Завоевал,пробился ,-более подходяще.
      А теперь на носу ЧЕ и все сначала.

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 23 ноября 2018, 15:09

      Купи ремень, эсквайр :)))

      1
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      Рейтинг: +17247

      vick-north-west 23 ноября 2018, 14:36

      Других нет, для российского же издания! Не Пу великого же каждый раз изображать.
      Я удивлюсь, если Черчес будет упомянут хотя бы на 10-й странице французского или английского издания Esquire.

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      Рейтинг: +3609

      александр п 23 ноября 2018, 14:19

      Черчесов выжал с того состава всё что можно было.Не много повезло с Испанией.Но уровень футбола в стране удручающий,и есть мнение что это закономерно,какая экономика ,такой и футбол.

      3
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      Рейтинг: +176

      Dsh_ffad13 23 ноября 2018, 14:13

      Заслуженно)

      -1
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