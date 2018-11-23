Галлиани: «Каждая звезда уровня Ибрагимовича повышает ценность Серии А»

Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани положительно воспринял информацию о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в Италию.

Ранее сообщалось, что 37-летний швед согласовал с «Миланом» шестимесячный контракт. За этот период Златан заработает, по разным данным, от 2,2 млн до 3 млн евро.

«Думаю, что все чемпионы повышают уровень турнира. Переход Роналду придал положительный импульс чемпионату Италии, и Ибрагимович сделает то же самое. Каждая звезда такого уровня, которая приезжает в Италию, повышает ценность Серии А.

Лично у меня есть привязанность к Ибрагимовичу. За те два года, что он играл в «Милане», с ним мы выиграли скудетто, Суперкубок Италии, заняли второе место в следующем сезоне. Златан – экстраординарный игрок», – заявил Галлиани.

Ибрагимович выступал за «Милан» с лета 2010 по лето 2012 года.