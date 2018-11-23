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    Галлиани: «Каждая звезда уровня Ибрагимовича повышает ценность Серии А»

    Бывший вице-президент «Милана» Адриано Галлиани положительно воспринял информацию о возможном возвращении форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича в Италию.

    Ранее сообщалось, что 37-летний швед согласовал с «Миланом» шестимесячный контракт. За этот период Златан заработает, по разным данным, от 2,2 млн до 3 млн евро.

    «Думаю, что все чемпионы повышают уровень турнира. Переход Роналду придал положительный импульс чемпионату Италии, и Ибрагимович сделает то же самое. Каждая звезда такого уровня, которая приезжает в Италию, повышает ценность Серии А.

    Лично у меня есть привязанность к Ибрагимовичу. За те два года, что он играл в «Милане», с ним мы выиграли скудетто, Суперкубок Италии, заняли второе место в следующем сезоне. Златан – экстраординарный игрок», – заявил Галлиани.

    Ибрагимович выступал за «Милан» с лета 2010 по лето 2012 года.

    Источник: Calciomercato

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    23.11.2018 10:05
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +2214

      RusikLand 1 декабря 2018, 09:58

      Ибрагимович уровня Ибрагимовича поможет Милану в борьбе за скудетто:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 23 ноября 2018, 10:19

      Пенсионерская лига

      1
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