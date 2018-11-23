Хамес хочет вернуться в «Реал»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», хочет вернуться в Мадрид. Футболист не намерен оставаться в «Баварии» на следующий сезон.

Ране сообщалось, что «Бавария» не будет активировать опцию по возможности выкупа колумбийца из-за сложных отношений с главным тренером команды Нико Ковачем.

Хамес выступает за мюнхенцев с 2017 года, контракт аренды был подписан на два сезона. У немецкого клуба по нему есть возможность выкупа игрока по окончании действия соглашения за 42 миллиона евро.

Сейчас 27-летний футболист восстанавливается от травмы колена. Его возвращение в строй состоится примерно через месяц.

В услугах Хамеса заинтересованы «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Ювентус».

О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

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