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    Хамес хочет вернуться в «Реал»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», хочет вернуться в Мадрид. Футболист не намерен оставаться в «Баварии» на следующий сезон.

    Ране сообщалось, что «Бавария» не будет активировать опцию по возможности выкупа колумбийца из-за сложных отношений с главным тренером команды Нико Ковачем.

    Хамес выступает за мюнхенцев с 2017 года, контракт аренды был подписан на два сезона. У немецкого клуба по нему есть возможность выкупа игрока по окончании действия соглашения за 42 миллиона евро.

    Сейчас 27-летний футболист восстанавливается от травмы колена. Его возвращение в строй состоится примерно через месяц.

    В услугах Хамеса заинтересованы «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Милан» и «Ювентус».

    О проблемах «Реала», «МЮ» и «Баварии» в этом сезоне мы говорили в очередном выпуске подкаста «Скинь мяч». Зацените:

    Где еще слушать подкаст: ютуб, вконтакте, ссылка для айфонов, ссылка для андроидов.

    Источник: AS

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    23.11.2018 08:42
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +140

      VReDNiY 24 ноября 2018, 11:08

      Пусть чешит. Надеюсь правда

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      BlackMurder 23 ноября 2018, 13:24

      Но последнее слово за баварией

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +301

      23igkra 23 ноября 2018, 09:58

      И Реалу он сейчас будет очень даже кстати

      2
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