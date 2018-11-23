«Спартак» отказался продавать Педро Рошу за 10 миллионов

Спартак, продав Рошу, мог бы только на футболках выиграть.
Можно бы было написать вместо имени на спине - "Прощай Педроша". Думаю не мало бы болельщиков купили бы такую футболку.))))
«Спартак» в летнее трансферное окно отказался отпускать нападающего Педро Рошу.
В услугах бразильца был заинтересован «Крузейро», который предложил за игрока 10 миллионов евро несколькими траншами. Красно-белые ответили отказом.
Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио» за 12 миллионов. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел одну игру.