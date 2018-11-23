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    «Спартак» отказался продавать Педро Рошу за 10 миллионов

    «Спартак» в летнее трансферное окно отказался отпускать нападающего Педро Рошу.

    В услугах бразильца был заинтересован «Крузейро», который предложил за игрока 10 миллионов евро несколькими траншами. Красно-белые ответили отказом.

    Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио» за 12 миллионов. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел одну игру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.11.2018 01:50
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad 23 ноября 2018, 17:32

      Спартак, продав Рошу, мог бы только на футболках выиграть.
      Можно бы было написать вместо имени на спине - "Прощай Педроша". Думаю не мало бы болельщиков купили бы такую футболку.))))

      0
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      Рейтинг: +883

      Spartak №1 23 ноября 2018, 15:38

      в летнее трансферное окно??? почему тогда не писали об этом??? Утка!!!

      3
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 23 ноября 2018, 14:28

      Вот это конечно зря. Ну потеряли бы 2млн. Теперь его стоимость снизится и потеряем еще больше.

      4
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      Рейтинг: +21193

      derrik2000 > zigbert 14 декабря 2018, 21:02

      И я о том же.
      Продали бы Педрошу, добавили, и - купили бы Луана!
      Он по-прежнему куда-то там "хочет уехать" из Бразилии, да только ни один из серьёзных европейских клубов (да и из несерьёзных тоже) после отказа Спартаку его не звал.
      Как недавно где-то писалось, что вроде бы Луан что-то там "одумался" и милостливо хочет дать шанс Спартаку себя опять уговорить. )))

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      Рейтинг: +29203

      JTherry 23 ноября 2018, 13:12

      чем больше лавку полирует, тем больше уменьшается вероятность продажи Роши хоть за какую-то вменяемую сумму, и будет ли он играть при Кононове очень большой вопрос?

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 11:57

      Такой игрок, ценный мля, целый матч сыграл с начала сезона. Нельзя его продавать!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 23 ноября 2018, 10:10

      Ох как зря

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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 ноября 2018, 10:07

      Поехали за Луаном, а привезли Рошу
      Теперь продать бы, за свои гроши.

      4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 ноября 2018, 09:38

      Распилили 12 лямов, почему бы еще и 10 не распилить? Странная позиция руководства (если оно есть). 1 матч сыграл - очень ценный игрок!

      0
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      Рейтинг: +5604

      Mazai-NN 23 ноября 2018, 09:27

      Да хрен за него давали а не 10 мл.

      2
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      Рейтинг: +2711

      Masteralex 23 ноября 2018, 09:24

      `10 миллионов евро несколькими траншами`

      думаю всё дело в нескольких траншах, латиноамериканские клубы любят брать с рассрочкой платежей года на 2-4, при этом включать в стоимость процент от следующей продажи, а нужно ли это Спартаку?

      1
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