«Спартак» отказался продавать Педро Рошу за 10 миллионов

«Спартак» в летнее трансферное окно отказался отпускать нападающего Педро Рошу.

В услугах бразильца был заинтересован «Крузейро», который предложил за игрока 10 миллионов евро несколькими траншами. Красно-белые ответили отказом.

Роша перешел в «Спартак» в 2017 году из «Гремио» за 12 миллионов. В нынешнем розыгрыше РПЛ форвард провел одну игру.