Ибрагимович согласовал полугодичный контракт с «Миланом» на 2,2 миллиона

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

Швед согласовал с клубом контракт сроком на шесть месяцев с зарплатой 2,2 миллиона евро.

При этом пока неизвестно, будет ли договор включать в себя опцию продления еще на сезон.

37-летний футболист уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В текущей кампании он провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» 27 матче в МЛС, записав в свой актив 22 гола и семь результативных передач.