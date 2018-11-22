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    Ибрагимович согласовал полугодичный контракт с «Миланом» на 2,2 миллиона

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович близок к переходу в «Милан».

    Швед согласовал с клубом контракт сроком на шесть месяцев с зарплатой 2,2 миллиона евро.

    При этом пока неизвестно, будет ли договор включать в себя опцию продления еще на сезон.

    37-летний футболист уже выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. В текущей кампании он провел за «Лос-Анджелес Гэлакси» 27 матче в МЛС, записав в свой актив 22 гола и семь результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    22.11.2018 18:25
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +799

      амани 25 ноября 2018, 08:32

      Нарцисс пришел в Милан, держись Гаттузо, теперь весь Милан на него играть будет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2098

      ItalianFootball 23 ноября 2018, 10:10

      Бедный Пузико....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70

      rude boy 23 ноября 2018, 04:32

      На пол года? Повторяет путь Бекхэма.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3644

      Gek Dement 22 ноября 2018, 23:36

      Ибра по моему как коньяк, чем он старше тем лучше :)

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 22 ноября 2018, 22:25

      Вот теперь в Италии начнется конкуренция,игра будет веселее

      0
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      Рейтинг: +2024

      DMитрий 22 ноября 2018, 21:50

      Ура Ибра вернулся! Везде без мыла влезет.

      0
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      Рейтинг: +729

      deimos88 22 ноября 2018, 20:50

      Где то усмехнулся один Глушаков

      0
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