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    Головин вернулся в общую группу «Монако», но пока неясно, сыграет ли он с «Каном»

    Полузащитник «Монако» Александр Головин возобновил тренировки в общей группе команды. Россиянин восстановился о повреждения правой лодыжки, полученной в начале ноября.

    Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, решением об участии 22-летнего футболиста в матче 14-го тура с «Каном» примет главный тренер монегасков Тьерри Анри.

    Встреча «Кан» – «Монако» состоится в субботу, 24 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени.

    Источник: «Р-Спорт»

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    22.11.2018 17:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +229

      MrZLOba 22 ноября 2018, 21:41

      Скорее не сыграет чем сыграет, хотя Анри и деваться некуда.... Но побережёт, в крайнем случае замена после 65-70минуты

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      Рейтинг: +95

      саня ле 22 ноября 2018, 17:46

      удачи

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