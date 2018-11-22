Головин вернулся в общую группу «Монако», но пока неясно, сыграет ли он с «Каном»

Полузащитник «Монако» Александр Головин возобновил тренировки в общей группе команды. Россиянин восстановился о повреждения правой лодыжки, полученной в начале ноября.

Как сообщил источник, знакомый с ситуацией, решением об участии 22-летнего футболиста в матче 14-го тура с «Каном» примет главный тренер монегасков Тьерри Анри.

Встреча «Кан» – «Монако» состоится в субботу, 24 ноября, и начнется в 22:00 по московскому времени.