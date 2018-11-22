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    Ибрагимович: «В «МЮ» я чувствовал себя Бенджамином Баттоном: я становился все моложе и моложе»

    Нападающий «Лос-Анджелес» Златан Ибрагимович рассказал, что скучает по времени, проведенному в «Манчестер Юнайтед». Швед назвал его фантастическим.

    Форвард выступал за «МЮ» с лета 2016 по март 2018 года.

    «Я скучаю по каждому из них. Я фантастически провел время в «Юнайтед». Уэйн Руни, Майкл Кэррик, потом молодые ребята, которые хотели показать миру, кто они, играя в футбол, и которые были очень голодными. Я хорошо провел время, потому что я узнал всех. Я был взрослым парнем рядом со всеми этими ребятами, которые не являлись таковыми.

    Первый год в «МЮ» был фантастическим. Они заставили меня почувствовать себя Бенджамином Баттоном. Я становился все моложе и моложе, но, к сожалению, получил травму», – сказал Ибрагимович.

    Источник: BBC

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    22.11.2018 15:27
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