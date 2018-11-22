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    Гендиректор «Ахмата»: «Манеж в Красноярске не отвечает требованиям РПЛ. Мы против матча там»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил несогласие с проведением выездного матча 16-го тура РПЛ с «Енисеем» в манеже красноярского клуба.

    Ранее стало известно, что игра не может состояться на стадионе «Центральный» из-за климатических условий. Бюро исполкома РФС решило в виде исключения допустить манеж к проведению встречи.

    «В виде какого исключения? Это нарушение регламента РПЛ, манеж не соответствует требованиям, его не приняли. Сейчас в виде исключения манеж допустили к проведению игры, но РФС должен был с нами согласовать это решение, поставить в известность. А мы узнаем об этом из прессы. В манеже высока вероятность получить травму, у нас и так много повреждений – и сейчас выступать в манеже...

    Все же элементарно: «Енисей» тренируется там, «Ахмат» – нет. Но не в этом суть. Есть регламент. Зачем его нарушать и создавать какие-то претенденты? РПЛ по каким-то критериям тоже ведь назначает резервные арены. Пусть переносят встречу – в Сочи или в Грозный, раз исключения возможны.

    Обращались ли к нам из «Енисея»? Нет, сегодня прочитали решение РФС. Сейчас пишем письма, что мы против», – сказал Айдамиров.

    Матч «Енисей» – «Ахмат» состоится в субботу, 1 декабря. Начало – в 14:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2018 13:06
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +70

      devoika_so_balkana 22 ноября 2018, 21:08

      Вообще не понимаю, чем они думают, когда в таких городах в холодное время года назначают матчи...Даже если поле с подогревом...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 16:15

      Регламент по проведению матчей РПЛ для того и принимается, чтобы его соблюдать, а не нарушать, делая исключения каждый раз. Можно ещё ввести новеллу в виде исключения. Приезжают представители команд и главный судья матча в их присутствии бросает монету. Кто удачлив, тот и выиграл... Маразм, безусловно, как и играть в сарае не прошедшем лицензирование и который непригоден для проведения матчей чемпионата РПЛ.

      3
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 ноября 2018, 16:09

      Все верно! Всех на мороз! Не хрен в тепле играть!И пешком ни кто ходить не будет!!!

      2
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      Рейтинг: +2336

      den161 22 ноября 2018, 15:17

      а че манеж? предложили бы в ФИФУ на компах по сети, и лететь не надо никуда...

      6
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 22 ноября 2018, 15:01

      Не согласны - пусть сыграют при - 25* , может яйца отморозят и согласятся на всё ...

      0
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      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 22 ноября 2018, 14:37

      але русск словарь не претенденты, а ПРЕЦЕДЕНТЫ. а так в целом он прав

      2
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      Рейтинг: +1024

      Нас Много 22 ноября 2018, 14:33

      А Рамзан в роли диктора с микрофоном это нормально...

      2
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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:22

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://numl.org/dYQ

      -5
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy 22 ноября 2018, 13:59

      В принципе логично и регламент нарушен, и надо переносить игру в другой город, пусть например проведут игру на стадионе команды ФНЛ в том же Сочи, Саранске или НН

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      Рейтинг: +18522

      ilichkadr > Skull_Boy 22 ноября 2018, 14:34

      Все переносы за счет средств РФС.

      1
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar > Skull_Boy 22 ноября 2018, 15:04

      Перенос за личный счёт тех дятлов , что календарь составляли ... они с географией не дружат , не знают , что в конце ноября в Красноярске иногда бывают морозы даже .....

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14428

      Skull_Boy > VikNMar 22 ноября 2018, 15:43

      Согласен, но это РФС, там дятлы сидят не хуже, чем в Гос. Думе

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      Рейтинг: +6913

      батог > Skull_Boy 22 ноября 2018, 16:11

      Согласен, там целые стаи дятлов!

      2
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      Рейтинг: +3425

      AZ 22 ноября 2018, 13:42

      Ага, в Грозный переносят... Совсем уже там попутались.... В махачкалу еще скажите

      3
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > AZ 22 ноября 2018, 14:38

      а почему нет? Раз принимающая сторона не может обеспечить нормальные условия!
      а РФС вот реально далбаё бы.

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      Рейтинг: +3425

      AZ > VGreen 22 ноября 2018, 15:35

      Ты считаешь грозный - нейтральным полем?

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > AZ 22 ноября 2018, 15:52

      нет, я считаю, что это хорошее наказание для клуба, который не смог обеспечить нормальные условия для проведения домашнего матча!
      И хоть болельщики одной команды не пострадают! А нейтральное поле - это чушь, толком никто не придет на стадион, болельщики и хозяев и гостей лишатся матча

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