Гендиректор «Ахмата»: «Манеж в Красноярске не отвечает требованиям РПЛ. Мы против матча там»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров выразил несогласие с проведением выездного матча 16-го тура РПЛ с «Енисеем» в манеже красноярского клуба.

Ранее стало известно, что игра не может состояться на стадионе «Центральный» из-за климатических условий. Бюро исполкома РФС решило в виде исключения допустить манеж к проведению встречи.

«В виде какого исключения? Это нарушение регламента РПЛ, манеж не соответствует требованиям, его не приняли. Сейчас в виде исключения манеж допустили к проведению игры, но РФС должен был с нами согласовать это решение, поставить в известность. А мы узнаем об этом из прессы. В манеже высока вероятность получить травму, у нас и так много повреждений – и сейчас выступать в манеже...

Все же элементарно: «Енисей» тренируется там, «Ахмат» – нет. Но не в этом суть. Есть регламент. Зачем его нарушать и создавать какие-то претенденты? РПЛ по каким-то критериям тоже ведь назначает резервные арены. Пусть переносят встречу – в Сочи или в Грозный, раз исключения возможны.

Обращались ли к нам из «Енисея»? Нет, сегодня прочитали решение РФС. Сейчас пишем письма, что мы против», – сказал Айдамиров.

Матч «Енисей» – «Ахмат» состоится в субботу, 1 декабря. Начало – в 14:00 по московскому времени.