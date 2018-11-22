Спортдиректор «Енисея»: «Проведение матча с «Ахматом» на Центральном стадионе невозможно по климатическим особенностям»

Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский прокомментировал проведение домашнего матча РПЛ с «Ахматом» в манеже.

«Понимали, что 1 декабря в Красноярске проведение матча на Центральном стадионе практически невозможно по климатическим особенностям. Сейчас прогноз погоды -22, температура критическая как для болельщиков, так и для футболистов, поэтому мы вышли с предложением к РФС о проведении матча в нашем теплом и современном манеже.

Благодарим руководителей российского футбола за принятие такого правильного решения», – сказал Петровский.

Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Ахмат» состоится в субботу, 1 декабря, в 14:00 по московскому времени. Красноярский клуб под руководством Дмитрия Аленичева с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.