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    Спортдиректор «Енисея»: «Проведение матча с «Ахматом» на Центральном стадионе невозможно по климатическим особенностям»

    Спортивный директор «Енисея» Денис Петровский прокомментировал проведение домашнего матча РПЛ с «Ахматом» в манеже.

    «Понимали, что 1 декабря в Красноярске проведение матча на Центральном стадионе практически невозможно по климатическим особенностям. Сейчас прогноз погоды -22, температура критическая как для болельщиков, так и для футболистов, поэтому мы вышли с предложением к РФС о проведении матча в нашем теплом и современном манеже.

    Благодарим руководителей российского футбола за принятие такого правильного решения», – сказал Петровский.

    Матч 16-го тура российской Премьер-лиги «Енисей» – «Ахмат» состоится в субботу, 1 декабря, в 14:00 по московскому времени. Красноярский клуб под руководством Дмитрия Аленичева с шестью очками занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.11.2018 06:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 ноября 2018, 08:45

      Когда переходили на календарь осень-весна сидя в тёплых кабинетах не думали, что в ноябре-декабре задницы у болельщиков будут примерзать к креслам, а игрокам в пору в телогрейках и валенках играть...

      1
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      Рейтинг: +536

      19831170 22 ноября 2018, 08:39

      Зачем вообще таким командам играть в премьере? Что мало городов славных? Скоро "Колотун" (Антарктида) будет выступать)

      1
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      Рейтинг: +2336

      den161 22 ноября 2018, 07:55

      и действительно, ну кто ж знал заранее что в декабре в Красноярске так холодно будет....

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > den161 22 ноября 2018, 09:50

      ...даже догадаться было невозможно, а тут неожиданно, раз
      и в Красноярске минус 22 зимой.

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