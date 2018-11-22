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    Семенов: «Результат ЧМ-2018 перекрывает все неудачи сборной в контрольных матчах»

    Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов оценил выступление национальной команды в текущем календарном году.

    «Этот год выдался довольно непростым для нашей команды. Было проделано много работы.

    Считаю, что наше выступление на чемпионате мира и тот результат, которого мы добились, перекрывают все неудачи в контрольных матчах», – считает Семенов.

    Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала. В Лиге наций команда Станислава Черчесова не смогла пробиться в Лигу А.

    Источник: «Известия»

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    22.11.2018 08:44
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 15:54

      Говорить об этом надо в конце года а не сразу после поражения.

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      Рейтинг: -15

      gnotovkolya 22 ноября 2018, 14:23

      нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- http://gg.gg/presdoma

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 22 ноября 2018, 10:31

      Результаты очень даже сомнительные, не смотря на всю эйфорию, потому что дошли до четвертьфинала с долей везения и сложившихся обстоятельств. Я не умаляю заслуги сборной, обстоятельствами и ситуацией тоже надо уметь пользоваться. Но игры-то нет! Это показала игра с Уругваем. Это показали и два последних матча, где пропущено 5 мячей всухую. Можно искать оправдание, что не было несколько основных игроков сборной, но в сборной страны играют не два-три игрока. И их выбывание из команды по ряду причин не должно сказываться на игре в целом. Соперников не волнуют ваши проблемы и скидок на ослабленный состав никто делать не станет.
      И хочу ответить Семенову, если вы наложили в штаны, то ваши прежние заслуги не перебьют этого запаха. Живите настоящим, а не тем, что когда-то было.

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      Рейтинг: +7396

      Старикан > Т34 24 ноября 2018, 14:08

      Абсолютно солидарен!

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      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 22 ноября 2018, 10:20

      "Наше выступление"? Семёнов, ты там не сыграл ни минуты! За 4,5 года в сборной всего 7 матчей, и все товарищеские. При этом 2 ЧМ в карьере! Аршавин, Широков, Зырянов не попали ни на один. Даже Черенков не попал в своё время! А у Семёнова 2 ЧМ! Как так?

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 22 ноября 2018, 09:37

      Проснись, Семенов. Посмотри у кого игры выиграли и кому проиграли,
      сравни и оценивай результаты объективно, а если боишься выступить
      с объективным анализом и с критикой, то лучше тебе помолчать.

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      Рейтинг: +239

      nirita 22 ноября 2018, 09:28

      Когда же вы перестанете себя хвалить? Неудачники.

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      Рейтинг: +799

      амани 22 ноября 2018, 09:20

      Результата Андрюша , добилась Франция, а Вы выиграли у Сауд-Ара, и Египта. Может для Вас результат , получить ордена и ЗМС ? Дома нужно было выигрывать, вот это был бы результат!!!!!!!

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      Рейтинг: +77

      чифа 22 ноября 2018, 08:58

      ну всё,, отдыхайте, берите пример с коко & co

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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 22 ноября 2018, 08:47

      Вот,именно,жизнь прошлыми заслугами тормозит развитие. Теперь 1/4 ЧМа,будут муссировать лет 5(( хотя,надо идти дальше и ставить планку выше..

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