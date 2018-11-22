Семенов: «Результат ЧМ-2018 перекрывает все неудачи сборной в контрольных матчах»

Защитник «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов оценил выступление национальной команды в текущем календарном году.

«Этот год выдался довольно непростым для нашей команды. Было проделано много работы.

Считаю, что наше выступление на чемпионате мира и тот результат, которого мы добились, перекрывают все неудачи в контрольных матчах», – считает Семенов.

Сборная России на чемпионате мира-2018 дошла до четвертьфинала. В Лиге наций команда Станислава Черчесова не смогла пробиться в Лигу А.