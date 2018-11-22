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    Рауш не сыграет с «Енисеем»

    Полузащитник «Динамо» Константин Рауш пропустит матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Енисеем». 28-летний футболист получил повреждение в столкновении с вратарем сборной Германии Мануэлем Нойером в товарищеском матче (0:3).

    «Было медобследование и дополнительное обследование. На сегодняшний день у него травма шеи, идет лечение, определенные мероприятия, связанные с восстановлением функций.

    В ближайшем матче он не поможет команде, он нездоров. Что будет дальше, заранее пока трудно говорить, сроков конкретных нет.

    Он ходит в воротнике, о тренировках речи не идет. Идет процесс лечения», – рассказал главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили.

    В текущем сезоне Рауш сыграл в 12 матчах РПЛ, в которых сделал две результативные передачи.

    Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?

    Источник: ТАСС

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    22.11.2018 06:10
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    Комментарии181
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 ноября 2018, 01:21

      И без него Динамо утонуло в " Енисее"... После перерыва не знаешь кто на что способен в игре. Посмотрим что покажут воскресные игры и обсудим на семинарском обзоре...

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 01:51

      (с) семинарский обзор

      )))+
      молодец Олег!)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 09:11

      Утро доброе, Андрюша ! Вчера тяжко было с полным желудком, уставшей и нетрезвой головой. )))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 11:27

      (с) ...не трезвой головой

      святое дело Олег....! внучки не каждый день рождаются ..

      добрый день!

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 11:59

      Здорово, славяне !

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 12:03

      Я тут отходил. Надо потом в ванну завалиться перед футболом. Вчера хорошо посидели и внучке отметили Днюху.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:03

      Олег, как тебе Динамо - Енисей и Эйбар - Реал ? ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:03

      Привет, Макс. Сегодня вечером посмотрим как наши команды сыграют.

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:05

      привет степной сокол! аккурат на разборки с питерскими подскочил)

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:06

      (с) надо потом в ванну завалится

      отмокаешь Олег ?)

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:06

      Динамо я посмотрел только первый тайм, а второй уже с внучкой возился, пока остальные на кухне готовили. А Реал и вовсе не смотрел, но счёт неожиданный. конечно.

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:06

      Исход непредсказуем от слова СОВСЕМ ! Ростов привык упираться с лидерами и абсолютно без энтузиазма играть с равными по силам или слабейшими ...

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 12:07

      И вам, Кубанским, не хворать ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 12:08

      Надо в горяченькой погреться, а потом за обедом своих друзей детства помянуть. У одного вчера была Днюха, а у лучшей подруги сегодня. Да и Спартак посмотреть с " КС"

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:09

      полезно иногда в чат заходить...!

      с днюхой Макс!!! из пожеланий.. - всегда быть на пике..!! и что бы бабы любили!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:12

      Я не понял, у Макса Днюха сегодня или на днях была ? Тогда все мои поздравления и наилучшие пожелания !!! А что касается футбола, то так бывает у многих команд. Зенит в этом году проиграл Анжи и Динамо, а за минское Динамо я и вовсе молчу...

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 12:14

      Сыпасибо ))

      Минуй нас пуще всех печалей
      И барский гнев и барская любовь
      (это про баб )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 25 ноября 2018, 12:16

      Толяныч, спасибо ! В этой инкарнации для сбычи несбыточного нет абсолютно никаких оснований, так что будем ждать следующую ! ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:17

      (с) ...и барский гнев и барская любовь

      я прям сижу репу чишу... задумался..)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:19

      Олег, спасибо ! ))
      Сегодня должна победить Дружба

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:19

      Я тебе в чате написал, на что согласный... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:22

      У меня до третьего декабря одни Днюхи у друзей детства и студенчества. Надо будет печень особо не гневить. Вот и твоя Днюха добавилась. )))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:22

      (с) .... в этой инкарнации ....

      в связи с этим ещё одно пожелание родилось -
      пусть эта инкарнация длится так олго пока несбыточное сбудется

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:24

      (с) ...вот и твоя днюха добавилась..

      за Макса, стакан за здравие..) не перепутай там ничего)

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 12:27

      Первые тосты за здравие Макса, третьим помяну друзей, светлая им память. Но жизнь продолжается в их детях и внуках...

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 12:30

      Пусть эта инкарнация длится так долго пока несбыточное сбудется

      Андрик, есть шанс почувствовать себя Кащеем ! )))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:35

      (с) Первые тосты за здравие Макса, третьим помяну друзей, светлая им память.

      Да, Олег, кто-то уходит, кто-то приходит ... и так до самого предела .....


      Кто-то приходит, а кто-то уходит,
      Но жизнь продолжает идти.
      Разные люди, разные судьбы
      Встречаются нам на пути.

      Мы выбираем, нас выбирают,
      Так уж устроен мир.
      Кто-то находит, а кто-то теряет,
      Главное, быть людьми!

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:36

      (с) есть шанс почувствовать себя Кащеем

      над златом чахнуть тебе не грозит..)

      есть ценности и подороже..

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:41

      Пусть несбыточное длится по дольше, а за ней и жизнь.)))

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:42

      (с) жизнь продолжается в детях и внуках

      замечанно что дети больше всегда в бабушек и дедушек чем в родителей

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:42

      Я и на молодёжку Зенит - Ростов ставил ничью, но горячие южные пацанята видать не совсем с этим согласны ))
      пока 0-1

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:42

      Такова жизнь. Другое дело, что мои друзья ушли рано в возрасте от 40 до 54 лет.

      3
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 12:44

      Так это генетика ещё от монаха Менделя. ))) В третьем поколении проявляется...

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 12:46

      Зенитовская молодёжка как и Зенит-2 только в лице митрофанушек и местечковых патриотов, что-то из себя представляет. Вода в ванной набралась, пойду залягу в ней на время.)))

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 25 ноября 2018, 12:55

      Краснодарские вон вообще ещё в первом тайме все точки над "i" расставили, хотя молодёжка Арсенала (судя по месту в таблице) отнюдь не самая дохлая !

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 12:57

      (с) ....генетика от монаха Менделя

      а вот от Менделей нам генетики не надо... ))

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      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 13:01

      (с) краснодарские вон....

      засранцы бросили пить и курить, все в школу краснодара ломанулись... даже толстые армянские "инвалиды" .... все там

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      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 13:07

      (с) даже толстые армянские "инвалиды" .... все там

      Угу, ..инвалиды, как же ! Вон, т.н. инвалиды уже негостеприимно вломили Оружейникам по самые небалуй (3-0), а ещё 45 мин впереди )))

      PS Продолжают потоптом инвалиды идти - 4-0 ))))

      3
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      ...
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      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 13:10

      я же говорю, в краснодарском крае бум школы ФК краснодар!
      все мамаши поголовна чуть ли не с садика туда тащат
      подожди Макс, они как и магнит в своё время, и квам придут)

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > shlomo 25 ноября 2018, 13:12

      Толяныч, тебя с победой над Уфой !
      Хотя честно и откровенно болел за Уфу, т.к. у руля теперь там Кириченко )))

      4
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      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 13:14

      Чёш по чём ? Сколько стоит теперь для ребёнка обучение в секции имени Галицкого ? ))

      4
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 13:22

      не поверишь Макс, абсолютно бесплатно!
      более того, если ты в перспективной группе(там их на три группы со временем разделяют) тебе каждый год выдают бесплатно комплект, зимней и летней формы, плюс, спортивный костюм, плюс зимнюю куртку , перчатки, шапку, и штаны, в стиле фк краснодар.
      но и это не всё. детей из краевых городов, бесплатно возят на матчи краснодара, а родителям дают абонемент с 50% скидкой... ну и также бесплатно возят на стадион
      вот ток..!

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 14:02

      М-д-а-а-а-а Ну как так-то ?
      _________Зенит(мол) - Ростов(мол)
      N. Simdyankin 88'_______29' G. Gogrichiani
      нет данных 90'
      Александр Некрасов 90'

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 14:02

      дожали питерские...
      да это Толян намухлевал, он же на северян ставил)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > MaxRnD 25 ноября 2018, 14:02

      Это как Эйбар - Реал ?

      5
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 14:12

      Значит Толяныча и Олега можно поздравлять и сейчас, и ещё раз авансом на вечер ! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 14:15

      вечером всё может перевернутся...
      Валера же в курсе что у тебя днюха... ребята настроены)

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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 14:16

      Пацаны на 88 минуте думали, что уже победили !
      (( Ага, Угу .. ! Стоило расслабить булки и Опппп !

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      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 14:26

      (с) стоило расслабить булки

      молодёж просто жизни не нюхала...
      в моё время на районе с расслабленными булками не походишь )
      сейчас все подрасслабились..(

      не много не о том, о про булки..)

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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 14:34

      То, что жизни не нюхали - это Да !
      Чтобы, понюхавши жизни , и такое учудить ?! ))

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 15:02

      Любить, как и красиво жить не запретишь... )))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 15:06

      Я ещё не смотрел, что молодёжь "Зенита" 3:1 выиграла забив три гола в самом конце и в компенсированное время ?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 15:07

      88, 94, 95 ))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 15:09

      А что так много добавил судья компенсированного времени или были остановки и много замен ?

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      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 15:15

      (с) ... это да..
      раньше каждый второй во дворе был Дженнаро Гаттузо , потом появились Серхио Рамосы(вроде тоже приемлемо) но сейчас всё больше Феди Смоловы, этим надо башню с вертушки ровнять

      4
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      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 15:15

      Олег, игру не смотрел, но после ЧМ-2018 судьи, как правило, в 85% случаев стали в среднем по 5 минут добавлять

      4
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      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > MaxRnD 25 ноября 2018, 15:20

      С Днём Рождения !
      Здравствуйте!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > ВетеR 25 ноября 2018, 15:21

      Здорово, тёзка. Спасибо !
      Что ставил на молодёжки ? ))

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > ВетеR 25 ноября 2018, 15:25

      (с) здравствуйте

      и вам не хворать!

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 15:30

      Турки Сивасспор 1 1 Ризеспор
      так вообще на 99 минуте закончили, так что 5 минут это вообще как вынь да положь ))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12213

      ВетеR > MaxRnD 25 ноября 2018, 15:38

      Что ставил на молодёжки ?
      ------
      Не играю в этом сезоне !)

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +40055

      Project Бабангида > ВетеR 25 ноября 2018, 15:44

      (с) не играю в этом сезоне

      а что так..? ставки нынче низкие..?

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +55534

      MaxRnD > ВетеR 25 ноября 2018, 15:46

      А я вот в первые десять дней продулся до нуля и вот теперь, находясь на 56 месте, чешу репу насчёт вылечу, как пробка, из сотни за оставшееся время или нет ))

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      ВетеR > Project Бабангида 25 ноября 2018, 15:56

      а что так..? ставки нынче низкие..?
      ----
      Нет времени пристально ставить

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      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 15:58

      Да тут, как масть пойдёт с самого начала. Прошлый сезон я, например, тоже отдыхал, ибо в первый же день всё спустил, а дальше уже не было смысла дёргаться .....

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      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 16:01

      а я что бы мозг лишней информацией не перегружать ( у меня флэшка памяти в голове слабовата) решил вообще в этом направлении не дёргаться)

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      MaxRnD > Project Бабангида 25 ноября 2018, 16:04

      Местами интересно, но самое главное - не надо близко к сердцу принимать, несмотря на то, что эта рулетка захватывает ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 16:05

      Сейчас в многих матчах тянут время при любом удобном случае, и судьи стали добавлять время значительно.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 16:13

      Всем доброго вечера! Футбольный день продолжается.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 16:14

      Анекдот
      Если хотите прожить долго, то объезжайте Париж стороной !

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 16:15

      Здорово, Саня ! )
      Я минут на 40 ушёл !

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 16:17

      Привет, Саша ! С победой "Спартака. " Состав конечно удивил как и решения судьи по пенальти и карточкам, которые он не давал за удары сзади по ногам.

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      zigbert > MaxRnD 25 ноября 2018, 16:19

      Привет Максим! С днем Рождения !!!

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      MaxRnD > MaxRnD 25 ноября 2018, 16:19

      Утренний макияж - восстановление лица по черепу. ))

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 16:20

      Саня, спасибо большое ! ))
      И тебе не хворать )

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      zigbert > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 16:23

      Олег привет! Спасибо. Вот именно состав на столько неожиданный ,просто ужас.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 16:25

      Объезжая стороной Париж можно угодить в Версаль и Фонтенбло, там тоже есть, что посмотреть и умереть... )))

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      zigbert > MaxRnD 25 ноября 2018, 16:25

      Макс, только начинаю отходить от футбола. Хорошо еще что победили.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 16:30

      Не хватало только Джано и Самедова. ))) Будь соперник более мастеровитей, чем "КС", с этим составом и игрой ничего не светило бы "Спартаку".

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      zigbert > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 16:36

      Первые минут 15 ,было полное преимущество Спартака но потом видимо выдохлись ,пошли ошибки ,неуверенная игра ,брак в передачах. Глушаков ничего не показал. Ребров как обычно плохо играет ногами. Лучшим на поле был Адриано ,гол и две голевые передачи.

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      Project Бабангида > zigbert 25 ноября 2018, 16:44

      Саня привет!

      Москалёв был лучшим в составе москвичей) это объективно

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      zigbert > Project Бабангида 25 ноября 2018, 16:46

      Привет Андрей! Самарцы ему тоже благодарны.

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      Project Бабангида > zigbert 25 ноября 2018, 16:48

      он и за них сыграть успел?))

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      zigbert > Project Бабангида 25 ноября 2018, 16:51

      Башкирова можно было удалять в первом тайме.

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      zigbert > Project Бабангида 25 ноября 2018, 16:53

      Андрей ,что скажешь по матчу Атлетико -Барселона?

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      Project Бабангида > zigbert 25 ноября 2018, 16:58

      (с) что скажешь о матче .....

      считаю что Атлетам удалось навязать барсе ту игру которая им удобна. барса вю игру себя чувствовала не комфортно, а именно этого и добивался Симеоне

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 17:00

      (c) начинаю отходить от футбола. Хорошо еще что победили.

      Волевая победа, красивые голы, в общем и целом игра в плюсе, поздравляю ))

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      zigbert > Project Бабангида 25 ноября 2018, 17:04

      Очень нервная концовка получилась. Все могло закончится потасовкой. Счет считаю по делу.

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      MaxRnD > MaxRnD 25 ноября 2018, 17:07

      Как говорил мой старшина:
      "Вы пока копайте здесь, а я пойду узнаю, где надо!"

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      zigbert > MaxRnD 25 ноября 2018, 17:07

      Хотя и победили ,разговоров по матчу будет еще много. Судья наделал ошибок. Жаль Зобнин ушел с поля. Подозрение на серьезную травму.

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      MaxRnD > MaxRnD 25 ноября 2018, 17:12

      Уронил соску на горячую плиту, соска прилипла... Набрал в Гугл: "Как отодрать соску? "... забыл, что искал.

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 17:13

      Там же счёт не 2-1 и не 1-0, так что какие разговоры о пенальти ?

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      Project Бабангида > zigbert 25 ноября 2018, 17:14

      (с) счёт считаю по делу

      да счёт он всегда по делу... просто люблю когда волки сбиваются в стаю, и и начинают создавать проблемы зажравшимся с их неограниченными возможностями .
      атлетико такой и есть... могут любого бюргера в подворотню загнать и там ощипать

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      Project Бабангида > MaxRnD 25 ноября 2018, 17:16

      (с)копайте здесь , а я пока узнаю где надо

      )))
      а надо было просто всех за...е пать )

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      MaxRnD > MaxRnD 25 ноября 2018, 17:17

      Чувствуешь, что жизнь удалась, когда батюшка на исповеди просит: "расскажите ещё!!!"

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 17:20

      Поставь он пенальти и счёт мог стать 0:2 и уже другой расклад и ход игры.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 17:23

      Кононову со " Спартаком" работать и работать. Тем более, что он решил идти своим путём от противного...

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      MaxRnD > shlomo 25 ноября 2018, 17:24

      И Олегу и Толику: другой коленкор, если бы Спам играл с Зенитом или ЦСКА, а тут абсолютно разные весовые категории, так что на моё имхо - даже с 0-2 Спартак бы отыгрался минимум на 2-2 ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 17:24

      Может просто батюшка впечатлительным оказался ?... )))

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      MaxRnD > shlomo 25 ноября 2018, 17:26

      Не-е-е-е, Толяныч, в этой ситуации ключевое слово - "минимум" ! ))

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      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 17:27

      (с) батюшка впечатлительным оказался ?
      Ага, затейник ! ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 17:33

      А я не уверен. Спартак выиграл не показав игры. Просто в защите не было Полуяхтова у КС и с левого фланга все голы прилетели. Первый был голевым на Хани, а два забили. Ни защита, ни воротник не выручили. Здесь тоже тренерская чехарда и состав хрен поймёшь...

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      Рубик Докоян > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 17:33

      Смотрим второй тайм Краснодара.

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      zigbert > shlomo 25 ноября 2018, 17:42

      Толя привет! Спасибо за поздравления но эта победа с привкусом горечи.

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      zigbert > shlomo 25 ноября 2018, 18:18

      Ну и у вас не все потеряно. Продолжайте работать над повышением футбольного мастерства и успех придет.

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      zigbert > zigbert 25 ноября 2018, 18:25

      Мощно играет Краснодар 3:0. Отсутствие Классона вообще не заметно.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 18:25

      Пока играют две команды в РПЛ "Краснодар" и ЦСКА, остальные мучаются и мучают своих болельщиков... )))

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      zigbert > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 18:35

      Олег ,а как же Зенит? Временами показывает хороший футбол. Победитель первого круга ,почти всегда становится чемпионом.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 18:41

      Да у нас чемпионами становились Спартак и Локо, но при какой игре ? Так и " Зенит" в этом году тоже. Вымученные победы на везухе, а не на классе. Тягомотина в позиционной атаке с забросами на столба. Дзюба пашет как может, помогает команде, но зрелищной игры нет, а та=ем более на хороших скоростях.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 18:48

      Конечно эстетическое наслаждение получаешь от красивой и результативной игры. Но все же когда команда становится чемпионом ,ей все можно простить.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 18:52

      Для меня не самоцель, чтобы команда стала чемпионом. Когда есть игра, результаты будут, и они больше приносят радости и удовлетворения. ну кто корил нашу сборную после проигрыша 3:4 Бельгии на ЧМ 1986г или проигрыш в финале ЧЕ Голландии 0:2. Если была игра, радующая глаз болельщиков и специалистов. Соперник оказался в одном случае везучим, в другом везучим и мастеровитей. Ну а на домашнем ЧМ показали лучший результат в истории России, но при какой игре ?...

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      Рубик Докоян > shlomo 25 ноября 2018, 18:54

      Игры у Зенита были при Луческу и Манчини в первых 8-10 турах, а потом пошли мучения...

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      zigbert > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 18:56

      Согласен с тобой бывают и такие парадоксы.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 18:59

      И не редко. О справедливости в спорте говорить не приходится, а тем более в большом спорте.

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      zigbert > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 19:03

      Посмотрим как будут развиваться события на матче. Игра началась.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 19:05

      С Ростовом последние годы тяжко играют в чемпионате и без голов, блин. Посмотрим как на этот раз будет.

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      MaxRnD > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 19:05

      Всё понеслась. Утонул в игре ! ))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 19:05

      Смотрим и в перерыве по гутарим. )))

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      ВетеR > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 19:18

      Чудный гол аргентинца !

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      Рубик Докоян > ВетеR 25 ноября 2018, 19:59

      Да гол хорош и вовремя его забил Дриусси. Жаль Дзюбе не подфартило забить второй для спокойствия. Посмотрим как второй тайм пройдёт. Но полагаю уже будет возня с мячом.

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      ВетеR > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 20:03

      Возможно, счёт таким и останется..

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      shinnik > shlomo 25 ноября 2018, 20:42

      Теперь уже таки да...)
      Здорово,выжившие громодяне и иже примкнувшие...))

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      Рубик Докоян > shlomo 25 ноября 2018, 21:02

      Два гола не забили при выходе один на один с вратарём. Такие моменты надо использовать.

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      Рубик Докоян > shinnik 25 ноября 2018, 21:04

      Привет, Лёха ! Где пропадал от нас. )))

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      MaxRnD > shlomo 25 ноября 2018, 21:05

      Толик, Олег, с победой ! )) Зенит - чемпион ! ))
      Я ушёл посыпать голову пеплом ))

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      zigbert > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 21:07

      Олег с победой! Зенит сегодня был сильнее. Мне кажется у Ростова сегодня не было изобретательности в атакующих действиях.

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      shinnik > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 21:08

      Почку продавать ездил..)))
      Безработным тоже хочется кушать и валидолить...)

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:09

      Спасибо, Макс. Ещё всё впереди и " Краснодар" с ЦСКА будут соперничать с "Зенитом".

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      zigbert > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:10

      Максим, не расстраивайся сильно. Ростов способен побороться за медали. А тебя еще и с двадцаточкой.

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 21:11

      Спасибо, Саша ! Большего ожидал и я от "Ростова". "Зенит" удивил составом и расстановкой в защите.

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      Рубик Докоян > shinnik 25 ноября 2018, 21:11

      Лучше, продавать что-нибудь ненужное... )))

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 21:12

      Саня, та чё расстраиваться-то ?! Life is Life

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 21:13

      Я минут на 15 отлучусь в булочную.

      5
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      MaxRnD > shinnik 25 ноября 2018, 21:14

      Лёшич, здорова ! Ёкарный бабай, а мы уже тебя чуть в "небесную сотню" не зачислили )))))

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      zigbert > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:23

      Максим следующая игра дома с ЦСКА. Опять будет трудный матч. Но в случае успеха Ростов снова может подняться в турнирной таблице.

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 21:24

      Саня, будем надеяться на лучшее ))

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      MaxRnD > shinnik 25 ноября 2018, 21:25

      Лёшич, ты свой компутер подшаманил или опять ноут отжал ? ))

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      shinnik > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:28

      Да ща!)))
      Кстати о сотне..
      Не внемля никому и ничему обнаружил ,что вылетаю из пердива...в КП.
      Я же умный. Было тихих двенадцать незаработаных блрв.С Июля!!!
      Нет,надо было вписаться,ретивое задело козла.
      Итог.
      Уселся на 25-м месте во втором дивизионе.
      Поиграл,мля...)

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      zigbert > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:30

      Чем вечером займешься Макс? Какие мировые проблемы волнуют тебя?

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      MaxRnD > shinnik 25 ноября 2018, 21:31

      Стоп, стоп, стоп ! А каким макаром можно очутиться в этом году во втором дивизионе, если был уже в первом ?

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      shinnik > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:31

      опять ноут отжал ? ))
      ----------------------
      даст ист ноут...)
      да тут до фига чего было..скучно это всё и
      неблаговидно.Шайзе,короче.)

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      zigbert > shinnik 25 ноября 2018, 21:33

      Привет Леша! КП вижу захватывает не слабо?

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 21:34

      Саня, буду обтекать от просера Ростова, а также очередного просера всех болларов В КП))
      А вообще ложусь и встаю рано, так что в выборе занятий ассортимент на ближайшее время минимальный !

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      MaxRnD > shinnik 25 ноября 2018, 21:35

      Ноут ист ноутбук ))))

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      zigbert > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:39

      А я сегодня не знаю чем заняться. Вчера футбол был интересный. Сегодня может с супругой найдем понимание в какой нибудь телепередаче.

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      shinnik > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:39

      Мда...
      Совсем за неделю отупел...
      Вот ты Тигра зоркая..)
      Всё нормуль .очки потерял ,но с 985-го почему-то на 624 переехал..в пердиве...
      Хотя почти всё просражал...
      Макс,запоздавший особо ценен.С Д.Рождения!))

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      shinnik > zigbert 25 ноября 2018, 21:41

      КП вижу захватывает не слабо
      ----------------------------------
      САш,приет..
      Нет,вообще завязал с ЧМ..Сегодня ожил,решил повеселиться..
      Повеселил..всех.
      как всегда.
      Олень.

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      MaxRnD > shinnik 25 ноября 2018, 21:42

      Лешич, спасибо ! Хотя я такой экземпляр, что уже давно его не праздную, так что даже если бы и не поздравил, то беды не было бы от слова совсем )))

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      MaxRnD > shinnik 25 ноября 2018, 21:43

      (с) Всё нормуль .очки потерял ,но с 985-го почему-то на 624

      И я ж говорю, что самое главное в КП это хорошо присмотреться )))))))))))))))))))))

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      zigbert > shinnik 25 ноября 2018, 21:45

      Знаешь Леш ,почему я не участвую КП? Потому что будеш смотреть не игру а будешь болеть за результат прогноза.

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 21:49

      Саня, не сдавайся, борись за телевизор до последнего ! ))))))

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      zigbert > zigbert 25 ноября 2018, 21:49

      Надо заканчивать. Всего доброго. Спокойной ночи!

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      MaxRnD > zigbert 25 ноября 2018, 21:50

      (с) Будешь смотреть не игру а будешь болеть за результат прогноза.

      Да, Саня, тут ты прав, получается жестокий диссонанс между спортом и азартом ! ))

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      shinnik > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:51

      давно его не праздную,
      ------------------------------------
      Я б его уже лет сорок пять не праздновал..(
      Последняя радость,когда на десяти летие !!))))
      подарили 10 рублей в конверте и ГДРовскую железную дорогу...))
      А,вру,на 16-летие выпить вина РАЗРЕШИЛИ!!))
      Эх,мама,мама..

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      MaxRnD > shinnik 25 ноября 2018, 21:54

      (с) Я б его уже лет сорок пять не праздновал..(

      Да, Лёха, старые мы уже душой - не те ценности и не те интересы ! )))

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      MaxRnD > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:57

      Ладно хлопцы, завтра на работу, так что я на боковую. всем доброго вечера и спокойных снов ! ))

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      Рубик Докоян > zigbert 25 ноября 2018, 21:57

      Саша, спокойной ночи. По поводу КП согласен. Затягивает, нервирует, отнимает время и никакого морального и материального удовлетворения. )))

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 21:58

      Удачи, Макс и спокойной ночи.

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      shinnik > MaxRnD 25 ноября 2018, 22:06

      Я тоже,с непривычки,подустал..
      Хотел увидеть гасконца,да и де Тревилю поклониться не мешало бы,без жалоб..))
      Ан,не судьба...
      Пока,братва,пока..
      Вив Ля Рошель..

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      Рубик Докоян > shinnik 25 ноября 2018, 22:34

      Пока, Лёха ! Не пропадай.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 25 ноября 2018, 22:34

      С двадцаточкой тебя, Макс. )))

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      Project Бабангида > shinnik 25 ноября 2018, 22:54

      (с) сегодня ожил, решил повеселится
      повеселил ..всех
      олень

      а я то думал чьи это рога из кустов торчат ...?
      .....а потом дым рассеялся .... стоит красавец.... как будто из красной книги нам на встречу вышел

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 22:58

      Они с Максом в КП там пролетают.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 22:59

      подведём итоги дня Олег!

      ростов так и не смог Макса поздравить...! но по словам именинника его это не сильно расстроило.. ну а обойму питерских так вообще порадовало)
      в переди замаячил второй круг....

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:03

      они с Максов в Кп там пролетают

      особенно хорошо было в Париже слышно , как две фанеры шурша пролетали мимо)

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 23:03

      Это игра, чего расстраиваться. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает и так будет всегда. Не надо завышать ожидания.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:05

      я сегодня ни одной игры не видел... только короткий отчёт спартак - КС

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 23:08

      Я как раз все три посмотрел. Больше всех "Краснодар" порадовал своей игрой.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:08

      по примеру остальных перемещаюсь в спальню Олег... чё то я сегодня с друзьями перегрузился слегка)
      до завтра тогда..!

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 23:08

      Добро, Андрюша, отдыхай, до завтра.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:09

      (с) краснодар порадовал...

      ну как ты верно заметил, у нас только две команды не мучаются когда играют... краснодар и ЦСКА

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 23:11

      Это да, оно видно когда команда играет в радость и импровизирует на поле. А когда мучается со всеми этими установками на игру.

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      Project Бабангида > Рубик Докоян 25 ноября 2018, 23:13

      но зенит походу уже не догнать...
      хотя поживём увидим ..

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      Рубик Докоян > Project Бабангида 25 ноября 2018, 23:16

      Ещё впереди 15 туров и всё возможно. "Краснодар" и ЦСКА ещё по борются за чемпионство.

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      Рубик Докоян > shlomo 25 ноября 2018, 23:23

      Тусовался со своими друзьями. День-то воскресный. )))

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      Рубик Докоян > shlomo 25 ноября 2018, 23:34

      А это много, я не в курсе как там у вас. ? Смотрю по очкам у некоторых победителей чуть больше 10. Редко возле 20 вижу. Я правда не всегда присматриваюсь. Но вижу по рейтингу, некоторые больше 1000 набирают лайков. Поздравляю с отличным результатом.

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      Рубик Докоян > shlomo 25 ноября 2018, 23:47

      Да это отвлекать будет значительно. Я же смотрю, что там всё втюхивают в эти прогнозы. Разные чемпионаты, молодёжки и т.д. Мы между собой играли ставя на туры РФПЛ, игры на Кубок, еврокубки и сборные, только в официальных матчах. А тут и товарняки все тоже задействуют. Я для себя проверяю состав на игру и просто счёт иногда в общении. А затягиваться в КП мне не хочется.

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      Рубик Докоян > shlomo 25 ноября 2018, 23:58

      Да я уже смотрел. Меня это не затягивает, Толя. Я с друзьями играл лет 10 на деньги. Потом друг начал играть вместе с сыном в букмекерских конторах и меня звал. Но я не стал. Я ведь смотрю много спорта по разным спортивным каналам и интернету. Мне интересна сама игра и соревнования как процесс, а результат уже вторичен.

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      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 00:01

      Да я пока натыкаюсь своим одним пальцем, потом надо же интересоваться каков результат и т.д. Я и так стал меньше смотреть и отслеживать многие соревнования и статьи на других спортивных сайтах. Я тут стал много проводить времени.

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      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 00:04

      Ну , а я лет 16 назад на работе в смене. Мы играли в преф, в шашки и шахматы на деньги. Нас в смене было четверо, иногда с другой сменой заводились, если кто оставался поиграть. Мне тоже преф нравился, могли всю ночь играть. на сутках.

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      Рубик Докоян > shlomo 26 ноября 2018, 00:05

      До завтра, Толя. Спокойной ночи.

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