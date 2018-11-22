Рауш не сыграет с «Енисеем»

Полузащитник «Динамо» Константин Рауш пропустит матч 15-го тура российской Премьер-лиги с «Енисеем». 28-летний футболист получил повреждение в столкновении с вратарем сборной Германии Мануэлем Нойером в товарищеском матче (0:3).

«Было медобследование и дополнительное обследование. На сегодняшний день у него травма шеи, идет лечение, определенные мероприятия, связанные с восстановлением функций.

В ближайшем матче он не поможет команде, он нездоров. Что будет дальше, заранее пока трудно говорить, сроков конкретных нет.

Он ходит в воротнике, о тренировках речи не идет. Идет процесс лечения», – рассказал главный врач «Динамо» Александр Ярдошвили.

В текущем сезоне Рауш сыграл в 12 матчах РПЛ, в которых сделал две результативные передачи.

Рауша закидали бумагой. Немцы, вы чего?