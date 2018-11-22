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    Экс-капитан «Амкара»: «В Черчесова никогда не верил. Ему не хватает качеств для работы тренера сборной»

    Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов оценил выступление сборной России на групповом этапе Лиги наций.

    После поражения от шведов (0:2) в заключительном туре третьей группы Лиги B россияне не смогли подняться в дивизион выше.

    — Сборная России не смогла добиться повышения в классе в Лиги наций. Ожидаемо?

    — Я бы не рассматривал результаты данного турнира. Для нас самое важное — выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

    Я в Черчесова никогда не верил. Главный тренер национальной команды должен обладать определенным набором качеств, но у Станислава Саламовича не все они есть, к сожалению.

    Все верили, что мы пройдем дальше, надеялись. Ожидали, что хотя бы ничья будет. Наши ожидания, наши проблемы. Все мы хотим, чтобы сборная стала чемпионом мира, но иногда надо просто «хотелки» поумерить.

    — Чего не хватило команде, чтобы в решающий момент показать нужный результат?

    — Не было состава. Что тренер мог показать? Он перед чемпионатом мира-то за месяц еле-еле собрал команду, которая вползла в четвертьфинал лишь по счастливой случайности.

    А тут новый коллектив, игра в гостях. Плюс нет палочки-выручалочки Игоря Акинфеева, который сотворил чудо в матче с испанцами.

    — По стране потихонечку прокатывается волна разочарования в национальной команде. Не слишком ли быстро все «переобулись» после чемпионата мира?

    — Да постоянно кто-то «переобувается», но у нас много адекватных болельщиков. Все же все понимают, надо просто показывать стабильно результат, но этого у нас пока сделать не получается.

    Надо же конкретно вникать в ситуацию, разбираться в проблеме. А так «экспертов» у нас хватает.

    Источник: News.ru

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    22.11.2018 01:39
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +17

      Dilasse 22 ноября 2018, 15:46

      При чем тут Черчесов, если у нас нет равноценной замены игрокам основного состава?
      И кто такой Попов, что б давать оценку работе тренера сборной?

      0
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 15:05

      Надо признать что отсутствие травмированных игроков сказалось на игре сборной. Хотя у нашей команды должен быть полноценный состав на замену. Ошибка Черчесова и состоит что не все сильнейшие игроки вышли на матч со шведами. А что касается Лунева ,то к нему вопросов быть не должно.

      2
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      Рейтинг: +2889

      nemolod 22 ноября 2018, 10:25

      Все правильно и объективно,без эмоций,сказал! А нынешний тренер сборной-это по сути ,намерение РФС , то есть надо было хоть кого-то поставить,чтоб этой командой кто-нибудь занимался! На домашнем мундиале,за почти два месяца подготовки плюс доля везения удалось показать достойный результат,а дальше нужны перемены,если "хотелки" стали бы реальностью,а иначе-будет все как сегодня!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 22 ноября 2018, 08:06

      Лично у меня не было эйфории по поводу нашей сборной после ЧМ. Поэтому из-за невыхода из группы В даже не расстроился. Сборная уже заставила привыкнуть к тому, что больших усрехов от нее ждать не стОит

      3
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      Рейтинг: +2695

      АЛЕКС 58 22 ноября 2018, 07:37

      Зачем Акинфееву нужно быть козлом отпущения в сборной дебила-самодура!?

      1
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      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 22 ноября 2018, 06:25

      Согласен с этим мнением

      2
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 22 ноября 2018, 05:34

      Пфф как были школьниками физрука так и остались!!! Причём тут ЧМ?????? ОНИ ЧТО ВЫИГРАЛИ ЕГО????? ПОКАЗАЛИ ЗРЕЛИЩЬНЫЙ ФУТБОЛ????? как бревна тупо бегали по 120мин!!!!

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      Рейтинг: +3609

      александр п > Axe111 22 ноября 2018, 08:41

      Так СМИ раздули как грандиозную победу.

      1
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      Рейтинг: +762

      sprint5 22 ноября 2018, 05:15

      еще один начал копаться в Черчесеве

      1
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      Рейтинг: +3282

      woyser 22 ноября 2018, 02:50

      Сейчас на своём игровом пике Чалов и Ари. Они были на поле? Вот и весь гений Черчесова. Тренер-самодур по-другому его и не назовёшь.

      5
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      Рейтинг: +843

      Князев 22 ноября 2018, 02:03

      Согласен, Для того, что бы нападающий забил гол ему нужно дать хороший пас, А кто в нынешнем составе это может сделать? Ни одного не нашлось. Выпустили трёх нападающих, а про плеймекеров забыли. А в защите вообще проходной двор.

      3
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x > Князев 22 ноября 2018, 03:01

      Кузяев мог и отдал но а дальше мы видели. поставил Ионова который бегает как Лось но не умееть пользоваться мячом. в место Ионова и Ерохина надо было Миранчуков выпускать и возможно что то и получилось бы

      2
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