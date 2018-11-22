Экс-капитан «Амкара»: «В Черчесова никогда не верил. Ему не хватает качеств для работы тренера сборной»

Экс-защитник «Амкара» Алексей Попов оценил выступление сборной России на групповом этапе Лиги наций.

После поражения от шведов (0:2) в заключительном туре третьей группы Лиги B россияне не смогли подняться в дивизион выше.

— Сборная России не смогла добиться повышения в классе в Лиги наций. Ожидаемо?

— Я бы не рассматривал результаты данного турнира. Для нас самое важное — выход в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Я в Черчесова никогда не верил. Главный тренер национальной команды должен обладать определенным набором качеств, но у Станислава Саламовича не все они есть, к сожалению.

Все верили, что мы пройдем дальше, надеялись. Ожидали, что хотя бы ничья будет. Наши ожидания, наши проблемы. Все мы хотим, чтобы сборная стала чемпионом мира, но иногда надо просто «хотелки» поумерить.

— Чего не хватило команде, чтобы в решающий момент показать нужный результат?

— Не было состава. Что тренер мог показать? Он перед чемпионатом мира-то за месяц еле-еле собрал команду, которая вползла в четвертьфинал лишь по счастливой случайности.

А тут новый коллектив, игра в гостях. Плюс нет палочки-выручалочки Игоря Акинфеева, который сотворил чудо в матче с испанцами.

— По стране потихонечку прокатывается волна разочарования в национальной команде. Не слишком ли быстро все «переобулись» после чемпионата мира?

— Да постоянно кто-то «переобувается», но у нас много адекватных болельщиков. Все же все понимают, надо просто показывать стабильно результат, но этого у нас пока сделать не получается.

Надо же конкретно вникать в ситуацию, разбираться в проблеме. А так «экспертов» у нас хватает.