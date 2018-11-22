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    Венгер: «Надеюсь, в 2022 будет настоящий чемпионат мира. Прошлый был похож на Евро»

    Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

    «Надеюсь, это будет настоящий чемпионат мира. В 2018-м был отличный турнир, но он больше походил на соревнование европейских команд с одной приглашенной – Бразилией. Всем было понятно, что ни одна другая команда из Южной Америки не сможет побороться за трофей.

    Ни азиатские, ни африканские сборные также не входили в этот список. Европа выглядит на голову сильнее других континентов. Надеюсь, в будущем силы сравняются», – цитирует француза Yahoo.

    На стадии 1/2 финала ЧМ-2018 участие принимали только европейские команды. Уругвай и Бразилия выбыли из борьбы в четвертьфинале. Напомним, турнир выиграла сборная Франции.

    В мае Венгер покинул «Арсенал» после 22-х лет в должности главного тренера. Начиная с октября, ряд СМИ связывают его с работой спортивного директора в «ПСЖ».

    Источник: Yahoo

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    22.11.2018 01:26
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +557

      Горкин Блеванов 6 декабря 2018, 19:35

      Тварь безмозглая вякнула что-то

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 22 ноября 2018, 14:50

      А разве на ЧМ2022 не может повторится такое. За 4 года европейские команды слабей не станут.

      3
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      Рейтинг: +70

      rude boy > zigbert 23 ноября 2018, 05:19

      Да кто их знает? После 98-00 французы сдулись, после 2-3 мест голландцы сдулись, немцы сдулись, итальянцы, испанцы тоже. Все постепенно деградируют, поколение уходит, звездняк (пресыщенность успехом).

      2
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      Рейтинг: +722

      Urry 22 ноября 2018, 09:54

      будет весело

      0
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      Рейтинг: +7774

      mihail200606 22 ноября 2018, 08:22

      Капризуля.. Не нравится не смотри..

      0
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      Рейтинг: +246

      RLoko 22 ноября 2018, 08:11

      На ЧМ никто не думал с какого континента команды, просто наслаждались атмосферой и футболом. А то, что в 1/2 финала играли только европейские сборные, просто стечение игровых обстоятельств.

      1
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 ноября 2018, 06:57

      Европа генератор передовых идей. А когда-то была Южная Америка. Эти идеи отрабатываются не только в клубах, но и в сборных своих стран. Что-то получилось в Франции и Хорватии. Что-то нет в Аргентины и Бразилии. А наличие таких игроков, как Неймар и Месси, имеет большое значение. Но не основное. Футбол командная игра и стратегия вырабатывается для команды. А вот здесь и работают идеи футбола.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 22 ноября 2018, 06:39

      А при чём тут ЧМ и сила команд? Связи не вижу. Это либо Венгер уже на старости лет стал говорить ломанно, либо переводчик такой. То, что европейские команды уже многие годы сильнее всех остальных - не новость, и проблема только для тех, кто хочет победить, но не может, вроде Бразилии. Разве дело в ЧМ, месте и годе его проведения? Дело в футболе в целом.

      5
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      Рейтинг: +3608

      Axe111 22 ноября 2018, 05:30

      А что не упомянули как ШИКАРНО ВЫСТУПИЛА РОССИЙСКАЯ СБОРНАЯ!!!!!!!! НУ ПРОСТО МЕГА ИГРА

      2
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      Рейтинг: +25044

      bset 22 ноября 2018, 02:18

      А в чем проблема? Побеждают сильнейшие. Ну вылетели южноамериканцы. Слабее они от этого не стали. Просто так сложилось.

      4
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      Рейтинг: -46

      pavelgronov 22 ноября 2018, 01:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

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