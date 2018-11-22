Венгер: «Надеюсь, в 2022 будет настоящий чемпионат мира. Прошлый был похож на Евро»

Экс-главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер поделился ожиданиями от чемпионата мира-2022, который пройдет в Катаре.

«Надеюсь, это будет настоящий чемпионат мира. В 2018-м был отличный турнир, но он больше походил на соревнование европейских команд с одной приглашенной – Бразилией. Всем было понятно, что ни одна другая команда из Южной Америки не сможет побороться за трофей.

Ни азиатские, ни африканские сборные также не входили в этот список. Европа выглядит на голову сильнее других континентов. Надеюсь, в будущем силы сравняются», – цитирует француза Yahoo.

На стадии 1/2 финала ЧМ-2018 участие принимали только европейские команды. Уругвай и Бразилия выбыли из борьбы в четвертьфинале. Напомним, турнир выиграла сборная Франции.

В мае Венгер покинул «Арсенал» после 22-х лет в должности главного тренера. Начиная с октября, ряд СМИ связывают его с работой спортивного директора в «ПСЖ».