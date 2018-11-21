Рейнгольд: «Вместо Чалова Черчесов выпускает Ари или деревянного Заболотного. Это безобразие»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2) в заключительном шестом туре Лиги наций. Команда Станислава Черчесова заняла второе место в группе и не вышла в лигу А.

«Наша сборная играла плохо. Я не вижу никаких проблесков. Удручающее зрелище, которое противно смотреть. Ладно проиграть, но у нас нет игрового почерка. Комментаторы нагнетают, мол Дзюба, Дзюба, Дзюба. Что Дзюба? Он один раз ударил по воротам за два часа. Вот и весь Дзюба. Ну дело не в Дзюбе.

У нас нет игроков хорошего уровня – это беда. Можно все что угодно говорить, критиковать, ругать или хвалить. Неважно. В футбол играют люди, а не роботы. Наши выглядят до того примитивно, что смотреть противно. В индивидуальном плане очень слабенькие ребята. Если ты не обыгрываешь один в один, то футбола нет.

Ну вот посмотрите на Германию: команда сдулась на глазах – старики ушли с футбольного горизонта и играть уже некому. Сейчас Германия играет неважно. В футбол играют люди.

Мы от России ждeм игры осмысленной, но я лично ничего не вижу. У нас рассчитывают, что авось проскочит. Нет, не проскочит. Нет мастерства, поэтому мы видим это зрелище. Не выпустить на поле Чалова – безобразие. Зачем ты его берешь в команду? Парень прогрессирует, ну поставь ты его! Зачем выпускать Ари, деревянного Заболотного? Антон действительно деревянный – от него мяч отскакивает, как от железобетонного забора. Это мое личное мнение. Не мне решать. Черчесов главный, пусть дальше творит.

Чалов быстрый игрок, он мог заработать пенальти, например. Он небольшого роста, такие нападающие очень неудобны для высоких защитников. Нет, вместо этого парень сидит и смотрит футбол со скамейки. Это непорядок! Я не тренер, я говорю своe мнение. Во всяком случае Черчесов не прав абсолютно. Ну взял ты его, дай поиграть парню. Много вопросов возникает», – сказал Рейнгольд.

Главные выводы по матчу Швеция – Россия