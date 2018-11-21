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    Рейнгольд: «Вместо Чалова Черчесов выпускает Ари или деревянного Заболотного. Это безобразие»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд прокомментировал поражение сборной России от Швеции (0:2) в заключительном шестом туре Лиги наций. Команда Станислава Черчесова заняла второе место в группе и не вышла в лигу А.

    «Наша сборная играла плохо. Я не вижу никаких проблесков. Удручающее зрелище, которое противно смотреть. Ладно проиграть, но у нас нет игрового почерка. Комментаторы нагнетают, мол Дзюба, Дзюба, Дзюба. Что Дзюба? Он один раз ударил по воротам за два часа. Вот и весь Дзюба. Ну дело не в Дзюбе.

    У нас нет игроков хорошего уровня – это беда. Можно все что угодно говорить, критиковать, ругать или хвалить. Неважно. В футбол играют люди, а не роботы. Наши выглядят до того примитивно, что смотреть противно. В индивидуальном плане очень слабенькие ребята. Если ты не обыгрываешь один в один, то футбола нет.

    Ну вот посмотрите на Германию: команда сдулась на глазах – старики ушли с футбольного горизонта и играть уже некому. Сейчас Германия играет неважно. В футбол играют люди.

    Мы от России ждeм игры осмысленной, но я лично ничего не вижу. У нас рассчитывают, что авось проскочит. Нет, не проскочит. Нет мастерства, поэтому мы видим это зрелище. Не выпустить на поле Чалова – безобразие. Зачем ты его берешь в команду? Парень прогрессирует, ну поставь ты его! Зачем выпускать Ари, деревянного Заболотного? Антон действительно деревянный – от него мяч отскакивает, как от железобетонного забора. Это мое личное мнение. Не мне решать. Черчесов главный, пусть дальше творит.

    Чалов быстрый игрок, он мог заработать пенальти, например. Он небольшого роста, такие нападающие очень неудобны для высоких защитников. Нет, вместо этого парень сидит и смотрит футбол со скамейки. Это непорядок! Я не тренер, я говорю своe мнение. Во всяком случае Черчесов не прав абсолютно. Ну взял ты его, дай поиграть парню. Много вопросов возникает», – сказал Рейнгольд.

    Главные выводы по матчу Швеция – Россия

    Источник: Sport24

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    21.11.2018 15:13
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    Комментарии36
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      Рейтинг: +388

      R015RK 21 ноября 2018, 23:30

      Дедушка истину глаголит

      0
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      Рейтинг: +168

      dil-1969@mail.ru 21 ноября 2018, 21:32

      Рейнгольд тоже деревянный!!))

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 21 ноября 2018, 20:24

      Черчесов после везения на ЧМ схватил звездочку...... И сейчас он думает, что он БОГ и царь..... Пня бодрящего и досвидос......

      1
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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > qwera 1969 21 ноября 2018, 22:10

      А завтра он выиграет 2-3 матча подряд и будешь другие песни петь. Смешной народец вы ей богу, 3 матча выиграл молодец, 3 матча не забили пня бодрящего, еще 3 выиграл опять молодец. Тьфу на вас, определитесь уже.

      0
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      Рейтинг: +292

      логист > Gek Dement 21 ноября 2018, 22:57

      у кого он выиграет опять у арабов и египта самому не смешно

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      Рейтинг: +3644

      Gek Dement > логист 21 ноября 2018, 23:41

      А у арабов и египта выигрывать зазорно? И больше они ни у кого не выиграли да? Зачем нести йухню? Какие соперники попадаются по жеребьевке с теми и играют. А такие как ты и твой дружок выше комментом ныли и ноют всегда и при любых раскладах, потому что вы по жизни нытики, что вам обьяснять-то можно)

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      Рейтинг: +26844

      slavutiq70 > логист 22 ноября 2018, 15:10

      У Испании если что....

      0
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      Рейтинг: +292

      логист > slavutiq70 22 ноября 2018, 22:27

      ты наверное не смотрел тот матч у нас было 25 процента владения мячом на своем то поле это было унижение а выиграли за счет пенальти а это лотерея

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      Рейтинг: +292

      логист 21 ноября 2018, 19:29

      Заболотнова кто то сверху просит ставить здесь даже не разбирающийся в футболе видит что он в игре полный нуль

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      Рейтинг: +9770

      САДЫЧОК 21 ноября 2018, 19:11

      Рейнгольд: «Вместо Чалова Черчесов выпускает Ари или деревянного Заболотного. Это безобразие»....
      А Ионов , Дзюба , Нойшдтетер и собственно сам Черчесов не деревянные ?

      3
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 21 ноября 2018, 18:11

      У нас в сборной постоянно одна тактика была - ставить в нападение столб и вешать на него мячи. Дзюба, Павлюченко, Булыкин, Погребняк и т.д. Поэтому и играет Заболотный.
      Я не оправдываю его, реально дерево, но у шведов высокие и мощные защитники. Чалов бы там ничего не сделал. А ждать пенальти на Чалове - как минимум глупо.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 18:01

      Когда тренер отбирает игроков в сборную и видит их в своём составе играющими и созидающими это одно. А когда он подбирает игроков для обживания в сборной и полировки лавки это другое... Сейчас новый цикл отборочных игр ЧЕ, затем к ЧМ, а молодёжь так и не наигрывалась для создания новой сборной.

      2
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 17:37

      Вопросов возникает действительно много. А разъяснения на эти вопросы пока не исходят от ГТ.

      6
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 21 ноября 2018, 17:22

      Что Ари, что Чалов, что Заболотный - какая разница

      1
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      Рейтинг: +3776

      Черкизовский Кот 21 ноября 2018, 17:17

      'Антон действительно ДЕРЕВЯННЫЙ – от него мяч отскакивает, как от ЖЕЛЕЗОБЕТОННОГО забора." Так из чего он всё-таки сделан, ентот Зе Болотный???

      0
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