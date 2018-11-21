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    Сборная России – болельщикам: «Спасибо вам, вы – лучшие!»

    Пресс-служба сборной России опубликовала обращение к болельщикам команды после поражения от Швеции в Лиге наций.

    «Друзья! Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на Евро окажется успешным!

    Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед. Спасибо вам, вы – лучшие болельщики!» – говорится в обращении.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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    Источник: Сборная России

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    21.11.2018 10:31
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 21 ноября 2018, 20:08

      болельшики лучшие а вы милионеры нехотящие бегать

      0
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 21 ноября 2018, 19:03

      Пожалуйста!!!! А вы отстой......

      1
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 16:03

      Точней пожалуй будет - самые терпеливые.

      5
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 > zigbert 21 ноября 2018, 19:46

      Терпеливые ,от слова терпила)))
      Тут бы траур в самый раз обьявлять по рос.футболу...
      ..................................................................................................
      все время какая-нибудь хрень да происходит.
      То с хорватами пендаль не забить.
      То со шведами от спячки не отойти..

      0
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      Рейтинг: +11581

      alex1951 21 ноября 2018, 14:14

      Вы за этим туда мотались,чтобы потом извиняться?
      От ваших ,,извиняйте,, - ни жарко,ни холодно.
      Счет остается.Первое место проср....
      А вы извините..хех...

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 21 ноября 2018, 13:30

      Сказка закончилась ещё вчера...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4951

      polt 21 ноября 2018, 13:10

      Два тайма сплошных ошибок и неимоверное количество брака, полное отсутствие какой либо техники. Как не было какой либо осмысленной игры сборной, так и нет. Камболов – о поражении от Швеции: «Как сыграли – так сыграли». Это была не игра, а полная порнография и от игроков и от тренера.

      3
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 21 ноября 2018, 13:07

      эх, что за херня, столько надежд, а тут как обычно..............

      1
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 21 ноября 2018, 12:53

      за то вы как всегда худшие ни мысли ни тактики ни желания одна на поле полная жопа

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 21 ноября 2018, 12:46

      К сожалению мы не можем вам сказать того же.. Это писец а не игра, тренер снова подтвердил свою низкую квалификацию-запорол состав, тактику ну и муйню исполнил с заменами-полный комплект. Наш уровень ниже средней европейской команды, можем арабов да египнян только обыгрывать. Писать что я просто ни понимаю в действиях Черчесова нервов не хватит..это полный писец. Буду ждать что Зобнин, Головин восстановятся, надеюсь Смолов за ум возьмётся, как и любители посидеть --иначе тихий ужас просто, а не футбол..
      P.S. Дед мороза попрошу нового тренера нам в сборную..

      2
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      Рейтинг: +759

      sevsor 21 ноября 2018, 12:41

      Когда-нибудь должен же был закончится тот эмоциональный порыв, который наша сборная показывала на ЧМ...вот он и выдохся, этот "энтузиазм", а сейчас всё вошло в "нормальную" колею...0-3 германцам, 0-2 шведам и бестолковая игра. Давайте привыкать и особо не фантазировать, всё встало на свои места...

      2
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