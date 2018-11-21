Сборная России – болельщикам: «Спасибо вам, вы – лучшие!»

Пресс-служба сборной России опубликовала обращение к болельщикам команды после поражения от Швеции в Лиге наций.

«Друзья! Мы очень расстроены из-за результата и из-за того, что нам не удалось сегодня вас порадовать. Надеемся, что отбор на Евро окажется успешным!

Верим, что мы все вместе преодолеем трудности и в следующем году добьемся новых важных побед. Спасибо вам, вы – лучшие болельщики!» – говорится в обращении.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

twit text — Сборная России (@TeamRussia) 20 ноября 2018 г.

Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть

«Зачем выпускать стареньких и хрупких?» Россия обсуждает поражение сборной

Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть