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    Андре Силва: «Даже когда Роналду нет в сборной, у нас отличная команда»

    Нападающий «Севильи» и сборной Португалии Андре Силва рассказал, что национальная команда способна справляться и без форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Мы всегда хотим побеждать и наслаждаться тем, что играем на глазах у своих болельщиков.

    Лично я скучаю по игре с Роналду. Я всегда мечтал играть с ним в одной команде. Но даже когда его нет в сборной, у нас отличная команда», – заявил форвард.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Португалия – Польша завершился со счетом 1:1. Роналду не играл за национальную команду с чемпионата мира-2018.

    Источник: RTP

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    21.11.2018 10:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 21 ноября 2018, 11:26

      Хватит языком чесать, играйте дальше,и покажите на что вы способны без Роналду

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