Андре Силва: «Даже когда Роналду нет в сборной, у нас отличная команда»

Нападающий «Севильи» и сборной Португалии Андре Силва рассказал, что национальная команда способна справляться и без форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Мы всегда хотим побеждать и наслаждаться тем, что играем на глазах у своих болельщиков.

Лично я скучаю по игре с Роналду. Я всегда мечтал играть с ним в одной команде. Но даже когда его нет в сборной, у нас отличная команда», – заявил форвард.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Португалия – Польша завершился со счетом 1:1. Роналду не играл за национальную команду с чемпионата мира-2018.