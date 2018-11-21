Ари – о проигрыше Швеции: «Я очень расстроен и переживаю»

с ЗМС теперь проблемы..
видимо придётся пробивать "почётного гражданина Краснодара".
Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари рассказал, что переживает после поражения от Швеции в Лиге наций. Бразилец провел свой второй матч в составе национальной команды России.
Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.
– Согласны с тем, что сборная Швеции сегодня играла лучше?
– Конечно, была очень тяжелая игра, я не могу ничего сказать. Я очень расстроен и переживаю.
– Каковы первые впечатления от вызова в сборную?
– Я счастлив, что меня вызвали. Это были два очень тяжелых матча.
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