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    Ари – о проигрыше Швеции: «Я очень расстроен и переживаю»

    Нападающий «Краснодара» и сборной России Ари рассказал, что переживает после поражения от Швеции в Лиге наций. Бразилец провел свой второй матч в составе национальной команды России.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

    – Согласны с тем, что сборная Швеции сегодня играла лучше?

    – Конечно, была очень тяжелая игра, я не могу ничего сказать. Я очень расстроен и переживаю.

    – Каковы первые впечатления от вызова в сборную?

    – Я счастлив, что меня вызвали. Это были два очень тяжелых матча.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    21.11.2018 09:52
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3787

      Алехсбургер. 21 ноября 2018, 10:31

      с ЗМС теперь проблемы..
      видимо придётся пробивать "почётного гражданина Краснодара".

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