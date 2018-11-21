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    Игнатьев: «Разбирали игру шведов, их стандарты, но пропустили именно со стандартов»

    Полузащитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев считает, что его команде не хватило спокойствия и удачи при завершении атак в матче со Швецией.

    «Это не тот результат, на который мы рассчитывали. К сожалению, пропустили первыми. Был хороший момент у Ионова, но забить не удалось.

    Конечно, мы расстроены. Мы уделяли время стандартам, разбирали игру шведов, но, к сожалению, пропустили именно со стандартов.

    Шансы сыграть лучше были, они всегда есть, надо быть поспокойнее. Даже при счете 0:1 были моменты, но где-то не хватило везения. Шансы сравнять счет были», – сказал Игнатьев.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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    Источник: «Матч Премьер»

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    21.11.2018 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:42

      По теории и практике футбольной игры экзамен не сдали. Пересдача в отборочных играх ЧЕ...

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