Игнатьев: «Разбирали игру шведов, их стандарты, но пропустили именно со стандартов»

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев считает, что его команде не хватило спокойствия и удачи при завершении атак в матче со Швецией.

«Это не тот результат, на который мы рассчитывали. К сожалению, пропустили первыми. Был хороший момент у Ионова, но забить не удалось.

Конечно, мы расстроены. Мы уделяли время стандартам, разбирали игру шведов, но, к сожалению, пропустили именно со стандартов.

Шансы сыграть лучше были, они всегда есть, надо быть поспокойнее. Даже при счете 0:1 были моменты, но где-то не хватило везения. Шансы сравнять счет были», – сказал Игнатьев.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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