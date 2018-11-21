Получивший травму в матче с Россией Классон в среду пройдет обследование

Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о травме, полученной им в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций с Россией. Футболист покинул поле на 80-й минуте.

«Я сделал рывок и почувствовал резкую боль. Сейчас хромаю, но, по предварительным прогнозам, травма все-таки не слишком серьезна.

Впрочем, завтра предстоит обследование, тогда и можно будет сказать точно», – сказал Классон.

Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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