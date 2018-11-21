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    Получивший травму в матче с Россией Классон в среду пройдет обследование

    Полузащитник «Краснодара» и сборной Швеции Виктор Классон рассказал о травме, полученной им в матче заключительного тура группового этапа Лиги наций с Россией. Футболист покинул поле на 80-й минуте.

    «Я сделал рывок и почувствовал резкую боль. Сейчас хромаю, но, по предварительным прогнозам, травма все-таки не слишком серьезна.

    Впрочем, завтра предстоит обследование, тогда и можно будет сказать точно», – сказал Классон.

    Матч шестого тура группового этапа Лиги наций Швеция – Россия завершился со счетом 2:0. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. Швеция по итогам турнира обошла Россию в таблице, выйдя в Лигу А.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.11.2018 08:06
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1186

      Argon 23 ноября 2018, 17:38

      Что-то тишина. Надолго выбыл?

      0
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      Рейтинг: +7155

      владимир миронов 23 ноября 2018, 10:54

      Выздоравливай скорей , Виктор,ты очень нужен команде.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2813

      Бугимен 21 ноября 2018, 22:44

      Здоровья Классону Виктору!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +14

      SeraffimS 21 ноября 2018, 14:58

      Здоровья Классону, отличный игрок.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:51

      Особенно для Краснодара ,в заключительных матчах этого года ,его будет не доставать. Здоровья.

      5
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      Рейтинг: +67857

      portero 21 ноября 2018, 10:50

      хватит этой несерьёзности , чтобы пропустить игры до нового года

      3
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      Рейтинг: +1186

      Argon 21 ноября 2018, 10:31

      Травма Классона расстроила даже больше чем проигрыш сборной.

      7
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