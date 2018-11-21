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    Дешам: «Многим командам хотелось бы пережить то, что Франция пережила в июле в России»

    Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги календарного года для своей команды.

    «Мы рассчитывали закончить год победой и показать хорошую игру, несмотря на большое количество изменений в составе. В матче с Уругваем мы были убедительны. Хорошо отреагировали на поражение в пятницу (от сборной Голландии со счетом 0:2 – прим. ред.).

    2018 год получился для Франции отличным. Многим командам хотелось бы пережить то, что мы пережили в июле в России. Это очень хороший год.

    Впереди нас ждет долгая пауза. Планы? 2 декабря я отправлюсь на жеребьевку квалификации Евро-2020, чтобы узнать, что нас ждет впереди», – сказал Дешам.

    Товарищеский матч Франция – Уругвай завершился со счетом 1:0

    Источник: L'Equipe

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    21.11.2018 07:33
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