Россия повторила худший результат – шесть поражений за год

Накануне состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Швеции и России. Игра завершилась со счетом 2:0.

У россиян в этом году шесть поражений без учета серий пенальти во всех матчах, включая товарищеские. Сборная России повторила худший результат за год. Ранее национальная команда проигрывала шесть матчей в 2016 и в 1998 году.

Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть

«Зачем выпускать стареньких и хрупких?» Россия обсуждает поражение сборной

Дзюба провалил ключевые моменты. Сборная могла не проиграть