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    Россия повторила худший результат – шесть поражений за год

    Накануне состоялся матч шестого тура группового этапа Лиги наций, в котором встречались сборные Швеции и России. Игра завершилась со счетом 2:0.

    У россиян в этом году шесть поражений без учета серий пенальти во всех матчах, включая товарищеские. Сборная России повторила худший результат за год. Ранее национальная команда проигрывала шесть матчей в 2016 и в 1998 году.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    21.11.2018 07:11
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2510

      ALEX ML 23 ноября 2018, 10:29

      Стабильность радует

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101251

      zigbert 21 ноября 2018, 12:41

      Проигрывать мы умеем.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 ноября 2018, 10:40

      Все будет хорошо.

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Фотон 21 ноября 2018, 12:25

      ...если перетряхнуть РФС, РПЛ и ФНЛ и набрать специалистов
      по футболу, а не каких-то прихлебателей из Госдумы и т.п. орга-
      низациям.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1356

      ZENIT-59 21 ноября 2018, 09:51

      Таким составом на положительный результат рассчитывать было глупо. Состав практически не сыгран. Опять в официальных матчах Черчесов наигрывает состав!А товаришеские матчи зачем!?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 21 ноября 2018, 09:35

      В Европе Египет и Саудовская Аравия не играют, да ещё после месячного поста из-за Рамадана...

      4
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      Рейтинг: +2420

      zritelx 21 ноября 2018, 09:18

      Боюсь это только начало, как не было программы развития футбола , так и нет, конечно досадно , что хохлы подтверждают , что у них футбол посильнее нашего.

      0
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      Рейтинг: +1292

      каа 21 ноября 2018, 08:46

      Сказывается отсутствие лучшей половины основного состава - Головина, Зобнина, Черышева, Фернандеса, Дзагоева ...добавить уход из сборной Акинфеева ....вот и результат

      3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > каа 21 ноября 2018, 12:16

      Тренерский штаб во главе с главным тренером должен
      искать и готовить игроков для сборной и не ниже уровня
      основного состава команды, а так, резерв был не подготовлен.

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      Рейтинг: +381

      Portoz 21 ноября 2018, 08:28

      Дайте им еще того допинга

      1
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      Рейтинг: +1134

      qawzsexdr 21 ноября 2018, 07:58

      Толи ещё будет

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      Рейтинг: +5490

      Lester84 21 ноября 2018, 07:44

      Постоянство - признак класса!)))

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