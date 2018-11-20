«Урал»: «Поможем расследованию договорных матчей на Кипре. Мы – жертва»

Пресс-служба «Урала» прокомментировала информацию, что несколько российских клубов причастны к проведению договорных матчей на Кипре. Уральцы обещают помочь в расследовании.

«Футбольный клуб «Урал» категорически не приемлет обвинений в договорных матчах в свой адрес. В расследовании фигурируют клубы, которые чаще всего сталкивались с этими случаями, но это не значит, что команды имели к этому отношение.

И «Урал», и остальные команды, фигурирующие в расследовании, в этой ситуации являются жертвами работы этих судей.

«Урал» поддерживает данное расследование, в клубе хорошо относятся к тому, что все выходит наружу. Если на нас кто-то выйдет, то «Урал» будет способствовать расследованию, так как сам является потерпевшей стороной.

Когда клуб договаривается провести товарищеский матч, то поиском судей и поля для игры занимаются не сотрудники клуба. Для этого есть лицензированные агенты, которые занимаются всеми подобными вопросами на сборах. Они помогают нам с подбором соперников, судей, стадионов.

Клуб вообще не имеет отношения к выбору судей, нам просто предлагают команды и даты. Кто судит матчи – клуб не знает, это какие-то европейские арбитры, для нас главное — чтобы они отсудили матч.

На сборах действительно были вопиющие ситуации, когда арбитры устраивали настоящий цирк. «Урал» сталкивался с подобным: в матче с «Динамо» (Бухарест) игроки соперника собирались уходить с поля после назначенного в их ворота пенальти. Тогда Герсон Асеведо намеренно не стал забивать пенальти, потому что если бы он это сделал, то футболисты «Динамо» ушли бы с поля.

Для «Урала» важнее спортивные цели, нужно получить практику. Судьи преследовали в этих играх свои цели, поэтому этот матч является договорным только для них. Мы же ни с кем не договаривались и сами недовольны ситуацией», – сказали в пресс-службе «Урала».

Уральцы в РПЛ идут седьмыми.

Расследование о договорняках с участием русских клубов. Главное