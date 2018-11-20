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    «Урал»: «Поможем расследованию договорных матчей на Кипре. Мы – жертва»

    Пресс-служба «Урала» прокомментировала информацию, что несколько российских клубов причастны к проведению договорных матчей на Кипре. Уральцы обещают помочь в расследовании.

    «Футбольный клуб «Урал» категорически не приемлет обвинений в договорных матчах в свой адрес. В расследовании фигурируют клубы, которые чаще всего сталкивались с этими случаями, но это не значит, что команды имели к этому отношение.

    И «Урал», и остальные команды, фигурирующие в расследовании, в этой ситуации являются жертвами работы этих судей.

    «Урал» поддерживает данное расследование, в клубе хорошо относятся к тому, что все выходит наружу. Если на нас кто-то выйдет, то «Урал» будет способствовать расследованию, так как сам является потерпевшей стороной.

    Когда клуб договаривается провести товарищеский матч, то поиском судей и поля для игры занимаются не сотрудники клуба. Для этого есть лицензированные агенты, которые занимаются всеми подобными вопросами на сборах. Они помогают нам с подбором соперников, судей, стадионов.

    Клуб вообще не имеет отношения к выбору судей, нам просто предлагают команды и даты. Кто судит матчи – клуб не знает, это какие-то европейские арбитры, для нас главное — чтобы они отсудили матч.

    На сборах действительно были вопиющие ситуации, когда арбитры устраивали настоящий цирк. «Урал» сталкивался с подобным: в матче с «Динамо» (Бухарест) игроки соперника собирались уходить с поля после назначенного в их ворота пенальти. Тогда Герсон Асеведо намеренно не стал забивать пенальти, потому что если бы он это сделал, то футболисты «Динамо» ушли бы с поля.

    Для «Урала» важнее спортивные цели, нужно получить практику. Судьи преследовали в этих играх свои цели, поэтому этот матч является договорным только для них. Мы же ни с кем не договаривались и сами недовольны ситуацией», – сказали в пресс-службе «Урала».

    Уральцы в РПЛ идут седьмыми.

    Расследование о договорняках с участием русских клубов. Главное

    Источник: Чемпионат.com

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    20.11.2018 20:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1102

      ZAITZEFF2011 20 ноября 2018, 21:31

      Если клуб невиновен - подавать в суд за клевету а если нет то расследуют и без ихней помощи.

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