Гендир «Уфы» Газизов: «Договорные матчи на Кипре? Ситуация не касается российских клубов»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что несколько российских клубов принимали участие в договорных матчах на Кипре. Функционер считает представителей нашей страны непричастными.

«На сборах бывает, что матчи судят неквалифицированные судьи, так что недовольны бывают обе команды. Естественно, что иногда это, мягко говоря, бесит, но это издержки профессии. На сборах такое случается – не мы выбираем судей.

Такие случаи были: у нас проходила игра с «ЧФР Клуж», тогда судейская бригада вела себя вопиюще, но что поделать. На сборах команда выполняет тренировочную работу, на результат внимания особого не обращаем. Что стоит за такой неквалифицированной работой судей – это вопросы не в нашей компетенции.

Мы на сборах проводим около 12-14 игр, я уже и не помню, с кем мы играли. Мы не ищем судей на эти игры, обычно матч-агенты предоставляют и судей, и место, где мы играем. Кто-то раскачивает эту ситуацию, но российских клубов это касаться не может. Наши клубы не участвуют в таких делах», – заверил Газизов.

Уфимцы идут в зоне переходных матчей РПЛ.

Расследование о договорняках с участием русских клубов. Главное