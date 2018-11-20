Ари: «Черчесов дважды пытался купить меня в «Спартак», но за меня просили много денег»

Нападающий «Локомотива» и сборной России Ари рассказал о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

По словам форварда, специалист хотел поработать с ним еще когда возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.

«Черчесов говорил некоторым футболистам, что хочет видеть меня в сборной. Он хотел заполучить меня, когда работал на клубном уровне.

Несколько раз Черчесов пытался купить меня, когда возглавлял «Спартак». Я выступал за «Кальмар», затем «АЗ Алкмаар». Но каждый раз запрошенная сумма была слишком высокой для московского клуба.

Только после того, как Черчесов покинул «Спартака», мой переход состоялся. Но я рад работать с тренером, который всегда хотел видеть меня в команде», – приводит слова Ари Yahoo Esportes.