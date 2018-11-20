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    Ари: «Черчесов дважды пытался купить меня в «Спартак», но за меня просили много денег»

    Нападающий «Локомотива» и сборной России Ари рассказал о взаимоотношениях с главным тренером национальной команды Станиславом Черчесовым.

    По словам форварда, специалист хотел поработать с ним еще когда возглавлял «Спартак» в 2007-2008 годах.

    «Черчесов говорил некоторым футболистам, что хочет видеть меня в сборной. Он хотел заполучить меня, когда работал на клубном уровне.

    Несколько раз Черчесов пытался купить меня, когда возглавлял «Спартак». Я выступал за «Кальмар», затем «АЗ Алкмаар». Но каждый раз запрошенная сумма была слишком высокой для московского клуба.

    Только после того, как Черчесов покинул «Спартака», мой переход состоялся. Но я рад работать с тренером, который всегда хотел видеть меня в команде», – приводит слова Ари Yahoo Esportes.

    Источник: Yahoo Esportes

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    20.11.2018 17:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +101251

      zigbert 20 ноября 2018, 19:25

      Не удалось в Спартак ,теперь купил в сборную.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +24596

      DOCTOR PENALTY 20 ноября 2018, 19:06

      Наконец-то Космос дорвался до бесплатного.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5072

      Т34 20 ноября 2018, 18:46

      Нападающий "Локомотива" Ари, рассказал, что хотел его заполучить Станислав Черчесов, когда еще был тренером В "Зените", но Ари выступал тогда за "Реал", а потом за "Барселону" и сумма для московского "Спартака" была слишком высокой.
      Примерно так можно прочитать на "Бомбардире" очередную галиматью. Там, что материалы не проверяют? Набрали, блин, по объявлению. Никакой ответственности при подаче материалов.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5072

      Т34 > Т34 20 ноября 2018, 19:02

      Вот, уже не согласные со мной появились. Минусуют. Их или ляпы "Бомбардира" устраивают, или не дошло. Умный поймет, а бестолковому не объяснишь. Бывает.

      2
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      Рейтинг: +220

      лёха ёжик 20 ноября 2018, 18:41

      в спартаке играл неплохо.но конфликты какие то и всё ушли его

      0
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      Рейтинг: +1163

      SaveAS 20 ноября 2018, 18:29

      Ари разве за Локомотив выступает? Смешные ляпы

      1
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