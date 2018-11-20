На благотворительном аукционе в Москве выставят футболки Месси, Роналду и Неймара

Благотворительный фонд «Футболка дарит жизнь» 3 декабря проведет гала-вечер в Москве.

В рамках мероприятия состоится аукцион. Лотами на нем станут футболки Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Антуана Гризманна, Неймара, Антона Миранчука, Алана Дзагоева, Эдена Азара и других.

В качестве специальных гостей гала-вечер посетят футболисты Дмитрий Сенников и Дмитрий Сычев, а также другие спортсмены.

Задача фонда «Футболка дарит жизнь» – при содействии выдающихся спортсменов подарить радость и надежду детям, находящимся на лечении в больницах или оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Собранные средства помогут фонду осуществить спортивные мечты своих подопечных.

Фонд начал работу в России в апреле 2015 года. В этом движении уже приняли участие более семи тысяч известных спортсменов.