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    На благотворительном аукционе в Москве выставят футболки Месси, Роналду и Неймара

    Благотворительный фонд «Футболка дарит жизнь» 3 декабря проведет гала-вечер в Москве.

    В рамках мероприятия состоится аукцион. Лотами на нем станут футболки Лионеля Месси, Криштиану Роналду, Антуана Гризманна, Неймара, Антона Миранчука, Алана Дзагоева, Эдена Азара и других.

    В качестве специальных гостей гала-вечер посетят футболисты Дмитрий Сенников и Дмитрий Сычев, а также другие спортсмены.

    Задача фонда «Футболка дарит жизнь» – при содействии выдающихся спортсменов подарить радость и надежду детям, находящимся на лечении в больницах или оказавшимся в сложной жизненной ситуации. Собранные средства помогут фонду осуществить спортивные мечты своих подопечных.

    Фонд начал работу в России в апреле 2015 года. В этом движении уже приняли участие более семи тысяч известных спортсменов.

    Источник: Сайт фонда «Футболка дарит жизнь»

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    20.11.2018 16:47
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1375

      САНЁК17 20 ноября 2018, 17:48

      Оху.т,РОССИЯ-большая,богатая,страна,но народ,больницы нуждаются помощи от какого то фонда,вот она--------------


      РОССИЯ ЩЕДРАЯ ДУША--------------------

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